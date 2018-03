Điều chỉnh giá vé máy bay, giá tour có tăng?

Theo đó, giá vé trẻ em tăng từ 75% lên 90% so với vé người lớn, tức tăng từ 30.000 - 400.000 đồng/chiều; đồng thời bổ sung giá vé hạng D (hạng thương gia tiết kiệm), mức giá thấp hơn giá hạng C (hạng thương gia tiêu chuẩn), khi thay đổi vé áp dụng mức phí 300.000 đồng. Đặc biệt, một số tuyến từ TP.HCM bay đến các nước khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, châu Âu, châu Úc điều chỉnh tăng từ 10 - 100 USD tùy từng hạng vé.



Trao đổi với Thanh Niên, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Fiditour cho biết đã nhận được thông báo của VNA, tuy nhiên, vé các tour dịp lễ 30.4 - 1.5 cũng như chùm tour mùa hè sắp tới của công ty đã chốt đăng ký với các hãng hàng không nên giá tour không bị ảnh hưởng. Đối với các đường tour chưa đăng ký, Fiditour sẽ nghiên cứu các đường bay, tuyến bay của từng hãng để chọn ra các tuyến có giá tốt nhất cho khách hàng.

“Nhìn chung mức tăng không quá cao nên giá các tour cũng sẽ không thay đổi nhiều, nếu có chỉ xê xích chút ít, không đáng kể”, bà Thu nhận định và thông tin thêm đến thời điểm hiện tại, lượng khách đăng ký tour ngày lễ tại Fiditour đã tăng hơn 30% so với năm 2017 và đạt khoảng 75% so với mục tiêu đề ra. Dự báo lượng du khách dịp hè năm nay sẽ tăng trưởng mạnh (khoảng 45% so với cùng kỳ các năm).