Doanh nghiệp Trung Quốc mua nhiều trường học kẹt tiền ở Mỹ

Theo Bloomberg, hãng Beijing Kaiwen Education Technology Co. vừa đồng ý trả 40 triệu USD mua trường Westminster Choir College, một chi nhánh của Trường đại học Rider vào tháng 2. Trường đại học Rider đào tạo sinh viên ra làm nghề ca sĩ, nhạc trưởng hoặc giáo viên âm nhạc. Thông tin này được công bố chỉ vài tuần sau khi doanh nghiệp do chính phủ Trung Quốc kiểm soát đổi tên từ Jiangsu Zhongtai Bridge Steel Structure Co..



Thương vụ khiến nhiều giảng viên và cựu sinh viên Westminster Choir College băn khoăn. Cựu sinh viên là vài trong những người đâm đơn kiện lên tòa án liên bang New York để ngăn chặn thương vụ, cho rằng nó vi phạm hợp đồng sáp nhập Westminster vào Rider vào năm 1991 và sẽ khiến ngôi trường sụp đổ. Sinh viên Chris Bonanni, 20 tuổi, cho biết: “Nhiều người liên quan đến trường này đang lo ngại”.

Rider cho hay ngôi trường âm nhạc 98 tuổi này lỗ 10,7 triệu USD từ năm tài khóa 2015. Rider còn lao đao trong tháng 11.2017 vì bị Moody’s Investors Service hạ xếp hạng tín nhiệm từ ổn định xuống tiêu cực. Beijing Kaiwen là công ty đưa ra đề xuất tốt nhất để giúp Westminster tiếp tục vận hành trường âm nhạc, Rider cho hay.

Ảnh: Kaiwen Education Group Ông Xu Guangyu

Chủ tịch Beijing Kaiwen Xu Guangyu cho biết hai tổ chức có thể hoạt động một cách ăn ý. Ông Xu điều hành nhiều trường ở Trung Quốc, cho biết Westminster có thể cung cấp kiến thức giáo dục nghệ thuật cho học sinh của ông. Ông Xu cho biết mình sẽ không cắt giảm nhân sự hay ngân sách của trường. Thỏa thuận trên đến vào thời điểm săn trường đại học Mỹ giá rẻ sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings đánh giá triển vọng ngành này là tiêu cực trong tháng 1. Theo Trung tâm về thống kê giáo dục quốc gia, 66 trường đại học Mỹ đóng cửa trong năm 2015 - 2016.

Tình hình tài chính èo uột của một số trường Mỹ mở ra cơ hội mua sắm cho giới doanh nghiệp Đại lục, chuyên gia Kent John Chabotar, đối tác của hãng tư vấn giáo dục MPK&D ở Baltimore (Mỹ) cho biết. “Chắc chắn bạn sẽ thấy nhiều thương vụ như thế này hơn. Đây là cách duy nhất mà một số trường có thể tồn tại”, ông Chabotar nhận định.

Công ty Trung Quốc có thêm danh tiếng sau những thương vụ này nếu xét về chất lượng và khả năng nuôi sinh viên tại các khuôn viên đại học ở Mỹ. Westminster là đại học thứ tư được mua vì lợi ích Trung Quốc từ năm 2015. Tháng 11.2017, công ty Ambow Education Holding Ltd. thông báo mua trường Bay State College ở Boston mà không tiết lộ giá mua.

Một liên kết của NCF Capital Ltd. đồng ý trả 26 triệu USD cho khuôn viên cũ của Dowling College ở Oakdale, New York. Hãng HongDa Financial Holding Ltd. niêm yết ở Hồng Kông sau đó mua lại 51%.

“Có nhu cầu lớn đối với các trường Mỹ. Rất nhiều sinh viên Trung Quốc sẵn sàng trả nhiều tiền cho giáo dục”, chuyên gia Charles Tang, phó chủ tịch hãng HongDa cho biết. Năm 2015, Jiahui Education mua lại trường Chester College of New England đã bị đóng cửa và đổi tên nó thành Busche Academy, trường tiểu học - trung học quốc tế.

Ông Tang cho hay nhiều doanh nghiệp Đại lục đang ra nước ngoài mua trường học và các trường đang căng thẳng về mặt tài chính là cơ hội mua sắm tốt nhất với doanh nghiệp Trung Quốc.