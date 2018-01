Theo Công ty Gạch Vàng, đến cuối năm 2017 giá đất tại TP.HCM biến động mạnh, nhất là khu vực ngoại thành. Tại H.Cần Giờ, giá đất nền tăng bình quân hơn 167% so đầu năm 2017, thậm chí một số tuyến đường trên địa bàn TT.Cần Thạnh như đường Duyên Hải giá đất tăng hơn 400% so đầu năm 2017, đường Rừng Sác (xã Bình Khánh) tăng 365%... Tại H.Bình Chánh, giá đất nền tăng hơn 85% so đầu năm 2017, H.Nhà Bè tăng gần 65%...

tin liên quan Bất động sản TP.HCM thiết lập mặt bằng giá mới Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam, cho biết giá đất nền thời gian qua tăng mạnh, đặc biệt ở khu vực ngoại thành do đây là loại hình được người Việt ưa chuộng. Không những vậy, do nhu cầu quá lớn nên đất nền luôn trong tình trạng quỹ đất khan hiếm, thị trường này càng được nhiều khách hàng mua xây nhà ở và khách đầu tư đặc biệt quan tâm. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá đất nền tăng cao trong thời gian qua. Ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam, cho biết giá đất nền thời gian qua tăng mạnh, đặc biệt ở khu vực ngoại thành do đây là loại hình được người Việt ưa chuộng. Không những vậy, do nhu cầu quá lớn nên đất nền luôn trong tình trạng quỹ đất khan hiếm, thị trường này càng được nhiều khách hàng mua xây nhà ở và khách đầu tư đặc biệt quan tâm. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá đất nền tăng cao trong thời gian qua.

Biên độ tăng giá không đồng đều phụ thuộc lớn vào sự phát triển hạ tầng giao thông mỗi nơi. Điển hình như khu Đông, ghi nhận tăng giá từ 130 - 170% so với cuối năm 2016 do nơi đây có sự phát triển giao thông mạnh mẽ nhất trong hơn 3 năm qua. Hiện nay, giá đất nền tại khu vực P.Phước Long B, Q.9 dao động phổ biến khoảng 27 - 35 triệu đồng/m2. Khu Nam mà điển hình là P.Tân Thuận Đông, Q.7 giá tăng khoảng 50%, dao động trung bình khoảng 42 - 55 triệu đồng/m2.

Theo bà Cẩm Tú, Tổng giám đốc Công ty Eximland, năm 2017 giá đất tại TP.HCM đã tăng trên diện rộng, trong đó mạnh nhất là các quận, huyện vùng ven, thậm chí lan sang cả Bình Dương, Đồng Nai, Long An khi mà hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ hơn.

Dự báo năm 2018 sức nóng của thị trường tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư muốn mua nhà đất phải tỉnh táo, không thể mua bằng bất cứ giá nào để tránh mua nhầm đất phân lô, pháp lý “không ổn”. Không những vậy, khách hàng cần tỉnh táo để không dính “bẫy” giá mà cò đất giăng ra khi giá chào bán liên tục tăng nhưng khi muốn bán ra với giá thấp hơn cũng rất khó.

