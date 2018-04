Giá vàng SJC rẻ hơn vàng nhẫn 400.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC ngày 11.4 tăng từ 70.000 - 90.000 đồng/lượng so với ngày 10.4. Giá mua lên 36,74 triệu đồng/lượng, giá bán lên 36,92 - 36,94 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC thấp hơn giá thế giới 70.000 đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới có mức tăng nhanh hơn, khoảng 10 USD/ounce (khoảng 270.000 đồng/lượng), lên 1.344 USD/ounce. Điều lạ là giá vàng nhẫn 4 số 9 lại cao hơn vàng miếng SJC (do Ngân hàng Nhà nước quản lý) lên đến 300.000 - 400.000 đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 có giá mua 36,82 triệu đồng/lượng, giá bán lên đến 37,22 - 37,32 triệu đồng/lượng. Do đó, nếu so sánh với giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn 4 số 9 đắt hơn 220.000 - 320.000 đồng/lượng.



Sở dĩ giá vàng SJC tăng chậm là do nhiều nhà đầu tư thực hiện bán vàng khi giá vàng quay lại mức 37 triệu đồng/lượng. Đồng thời một yếu tố khác đến từ giá USD tại các ngân hàng khá ổn định trong những ngày gần đây. Giá mua USD của các ngân hàng như Eximbank, Vietcombank... ở mức 22.740 - 22.760 đồng/USD, giá bán 22.825 - 22.830 đồng/USD. Trong khi đó giá USD trên thị trường tự do liên tục sụt giảm, dẫn đến giá bán USD của các ngân hàng cao hơn tự do từ 15 - 20 đồng/USD. Giá USD tự do ngày 11.4 giảm 5 đồng/USD ở chiều bán, còn 22.810 đồng, mua vào giữ ở mức 22.800 đồng. Nhu cầu mua USD trên thị trường giảm sút là nguyên nhân khiến giá bán được điều chỉnh giảm.

Ông Dương Anh Vũ, Trưởng phòng Phân tích Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh vàng VN (VGB), cho biết nguyên nhân tăng giá của vàng nội đến từ việc tăng giá của vàng thế giới. Tính từ đầu tuần, giá vàng đã tăng 20 USD/ounce từ 1.326 USD/ounce lên 1.345 USD/ounce (tương đương 1,5%). Giá vàng phục hồi với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc liên quan đến chính sách thuế, gây bất lợi cho hàng hóa Trung Quốc và quốc gia này cũng đáp trả bằng giải pháp tương tự. Ở thời điểm hiện tại, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc có phần được xoa dịu khi Trung Quốc vừa gỡ bỏ hàng loạt rào cản tài chính cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, bất ổn kinh tế lắng xuống thì căng thẳng chính trị tại Syria là ngòi nổ khác khiến cho giới đầu tư cảm thấy âu lo.

Cũng theo ông Dương Anh Vũ, tình trạng căng thẳng đang hỗ trợ rất tốt cho giá vàng. Đối với nhà đầu tư chỉ nên lưu ý một yếu tố về mặt kỹ thuật, đó là giá vàng cần bứt phá tốt qua mức 1.350 USD/ounce (quy đổi khoảng 37,15 triệu đồng/lượng) mới xác nhận hướng tăng. Nên thận trọng nếu giá vàng không vượt qua được ngưỡng trên.