Lạc hậu + quản lý kém = hiểm họa đường sắt: Thiết lập hệ thống đường ngang hợp pháp

Vụ lật tàu tại Thanh Hóa: Tạm đình chỉ công tác cán bộ quản lý các trạm gác chắn

Ngày 29.5, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó giám đốc Công ty CP đường sắt Thanh Hóa, cho biết công ty vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Nhân Bảo, Cung trưởng Cung chắn Hoàng Mai (quản lý các trạm gác chắn từ khu gian Khoa Trường, H.Tĩnh Gia đến cầu Giát, tỉnh Nghệ An) để phục vụ điều tra vụ tàu SE19 bị lật do tông vào xe tải tại khu gian Khoa Trường (xã Trường Lâm, H.Tĩnh Gia, Thanh Hóa) lúc 0 giờ 27 phút ngày 24.5 (Thanh Niên đã đưa tin). Vụ tai nạn khiến 2 lái tàu tử vong, tài xế xe tải và 10 hành khách, nhân viên trên tàu phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, bắt tạm giam 2 nhân viên gác chắn tại khu gian Khoa Trường.

Theo ông Tâm, đến sáng 29.5, ngành đường sắt đã đưa đầu máy và 6 toa tàu bị hư hỏng ra khỏi hiện trường, đồng thời hoàn thành công tác sửa chữa đường ray, đưa vận tốc chạy tàu qua khu gian Khoa Trường trở lại bình thường.

Minh Hải