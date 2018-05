Lợi nhuận nhiều doannh nghiệp sụt giảm hơn 50%

Điều này khiến cổ đông thất vọng và giá cổ phiếu liên tục đi xuống.

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2018 với doanh thu tăng đột biến nhưng lợi nhuận lại giảm một nửa so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 399 tỉ đồng, gấp gần 42 lần so với quý 1/2017. Nhưng lợi nhuận sau thuế của NBB chỉ đạt 24 tỉ đồng, giảm đến 49% so với thực hiện trong quý 1/2017.

NBB cho biết công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao căn hộ Citygate nên doanh thu tăng mạnh; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại giảm là do trong quý 1 năm ngoái NBB đã thực hiện thoái vốn ngoài ngành, hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn tại CTCP Công nghiệp NBB. Đặc biệt NBB bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ cháy khu chung cư Carina trong tháng 3 vừa qua vì công ty này nắm phần lớn vốn tại chủ đầu tư của Carina. Hiện giá cổ phiếu NBB ở mức 19.300 đồng, giảm 25% so với giá đầu tháng 3.



Tương tự, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - VNS) quý 1 vừa qua chỉ đạt doanh thu thuần 489,2 tỉ đồng, giảm sâu đến 55% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do mảng kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi giảm sút mạnh, doanh thu chỉ còn 202 tỉ đồng, tương ứng mức giảm 800 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bù đắp cho phần doanh thu vận tải taxi giảm sút, Vinasun phát triển thêm mảng nhượng quyền thương mại và khai thác taxi với doanh thu phát sinh hơn 211 tỉ đồng... Kết quả, quý 1 Vinasun báo lãi sau thuế 11,6 tỉ đồng, chỉ bằng 21% lợi nhuận đạt được trong quý 1/2017. Kết quả kinh doanh của Vinasun liên tục đi xuống từ năm 2017 đến nay và được giải thích là do cạnh tranh mạnh với taxi công nghệ như Grab và Uber. Hiện giá cổ phiếu VNS của công ty này đang ở mức 14.400 đồng, giảm nhẹ so với giá hơn 15.000 đồng hồi đầu năm.

Hay Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen báo cáo tài chính quý 2 niên độ 2017 - 2018 (bắt đầu từ tháng 10.2017 - tháng 9.2018). Do các loại chi phí của HSG trong quý vừa qua đều tăng cao, trong đó chi phí nhân viên quản lý gấp 3,7 lần và chi phí lãi vay gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 86,7 tỉ đồng, giảm mạnh 79% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế sau 6 tháng của năm tài chính này, lợi nhuận của HSG chỉ đạt 420 tỉ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu HSG cũng giảm không phanh hiện chỉ còn 14.300 đồng, giảm gần 50% so với đầu năm.

Trong khi đó, dù thị trường địa ốc vẫn khởi sắc khiến nhiều doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland - NVL) quý 1/2018 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 128 tỉ đồng, giảm đến 68,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh thu của Novaland trong 3 tháng đầu năm vẫn đạt 1.928 tỉ đồng, gần tương đương với quý 1/2017.

Theo giải trình của Novaland, sự sụt giảm này chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng và không có phát sinh khoản doanh thu tài chính từ đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn của công ty con mới như cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu NVL hiện còn 52.000 đồng, giảm gần 46% so với mức hơn 80.000 đồng vào đầu năm…