Bắt giữ nghi phạm lừa đảo đầu tư tiền ảo Bitcoin

Ngày 19.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tạm giữ hình sự Trịnh Ngọc Thắng (29 tuổi, ngụ tại P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân. Theo cơ quan công an, từ tháng 2.2017, Thắng câu kết với một số đối tượng ở Hà Nội và Thanh Hóa lập trang web Aigbtboss.net, kêu gọi các NĐT góp vốn để được hưởng lãi suất cao dưới hình thức đầu tư tiền ảo Bitcoin và các dự án bất động sản. Nhóm của Thắng thường xuyên thuê địa điểm ở các khách sạn để tổ chức sự kiện, hội thảo giới thiệu các gói đầu tư có giá trị từ 500 - 5.000 USD, lợi nhuận lên đến 50%. Ngoài ra, ai giới thiệu được NĐT mới sẽ được 10% hoa hồng... Từ tháng 2.2017 đến nay, nhóm của Thắng đã lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An... hàng tỉ đồng.

Minh Hải