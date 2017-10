Theo CNBC, Thủ tướng đắc cử New Zealand Jacinda Ardern vừa cho biết thông tin trên, nói thêm rằng lệnh cấm chỉ áp dụng với những người không cư trú ở New Zealand. Bà Ardern cho hay: “Mục tiêu của chúng tôi là cấm người mua nước ngoài trong thị trường nhà đất hiện tại”.



Bà Ardern là người sẽ lãnh đạo New Zealand cùng liên minh với các đảng New Zealand First Party và Green Party. Bà cho biết cả ba bên đã thống nhất chính sách này. Ngoài ra, thủ tướng đắc cử New Zealand cũng công bố kế hoạch giảm nhập cư.

New Zealand đang đối mặt cuộc khủng hoảng về tính phải chăng của thị trường nhà đất sau khi lãi suất thấp, nguồn cung hạn hẹp và số dân nhập cư tăng cùng kết hợp, khiến giá cả nhà đất bị đẩy cao. Theo ước tính ngân hàng ANZ thực hiện hồi tháng 2, New Zealand thiếu 60.000 căn nhà và mỗi ngày trôi qua lại thiếu thêm 40 căn nữa.

Trước đây, giới đầu tư Mỹ được cho là những người gây áp lực giá lên thị trường bất động sản New Zealand song giờ đây, khách mua Trung Quốc đang tràn vào nước này. Ông Winston Peters, lãnh đạo đảng liên đoàn NZ First, cho biết New Zealand “không còn mở bán nữa” sau quyết định trên.

Dữ liệu trong tháng 9 được viện nghiên cứu Real Institute of New Zealand (REINZ) công bố cho thấy thành phố lớn nhất quốc gia là Auckland có giá nhà trung bình là 845.000 đô la New Zealand, tương đương 582.000 USD. Con số này gần gấp đôi so với mức được báo cáo hồi tháng 11.2008. Tại Wellington, dữ liệu cũng cho thấy giá nhà bình quân tăng 10,6% lên 531.000 đô la New Zealand. Cuộc khảo sát của REINZ dựa trên giá bán thực tế bất động sản.

Thu Thảo