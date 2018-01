Theo CNBC, Patrick Armstrong, giám đốc thông tin tại hãng Plurimi Investment Managers, cho biết: “Tôi nghĩ rằng trong năm 2018, một trong những rủi ro lớn nhất mà chúng ta đối mặt là chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển từ quan điểm bảo hộ sang chính sách bảo hộ thực sự. Tôi không nghĩ rằng họ rõ ràng có xu hướng đó song chắc chắn có nguy cơ”.



Ông Armstrong bình luận như trên sau khi giới làm luật Mỹ yêu cầu hãng AT&T chấm dứt quan hệ thương mại với hãng sản xuất điện thoại di động Huawei, theo Reuters. Vì lo ngại về an ninh, Mỹ cố gắng chặn việc Huawei tham gia sâu hơn vào thị trường nước này.

Chính quyền Mỹ cũng cố gắng ngăn trở một số thỏa thuận giữa các doanh nghiệp hai nước, cũng với lý do an ninh quốc gia. Trong số này có việc chặn thỏa thuận bán MoneyGram cho hãng thanh toán Ant Financial của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ là người đưa ra chính sách “American First” khi nhắc đến thương mại và đối ngoại. Ông chỉ trích Trung Quốc không ít khi nước này có thặng dư với nhiều đối tác quốc tế. Washington cũng cho rằng Bắc Kinh cố phá giá nhân dân tệ để đạt được lợi thế kinh tế. Dù vậy, theo chiến lược gia kinh tế vĩ mô Miranda Carr thuộc hãng Haitong, Mỹ đang dần “đuối lý”.

“Mỗi khi Mỹ cố gắng tấn công Trung Quốc bằng nhận định như “nội tệ của bạn đang bị định giá thấp”, thì Trung Quốc sẽ chỉ ra rằng nội tệ nước họ đang tăng để đáp trả lập luận của Mỹ. Trong ngành thép, xuất khẩu Trung Quốc giảm 30% khiến cuộc tranh luận với Mỹ về vấn đề này chấm dứt. Hiện họ đang chuyển sang vấn đề nhôm, song nếu Trung Quốc lại lần nữa hạ sản lượng nhôm, giảm xuất khẩu, áp lực sẽ biến mất”, bà Carr nói.

Tổng thống Mỹ sẽ nhận được kết quả đánh giá của Bộ Thương mại Mỹ về nhập khẩu thép và nhôm từ Trung Quốc. Kết quả có thể thúc đẩy ông Trump đưa ra các biện pháp trừng phạt Trung Quốc.

Thu Thảo