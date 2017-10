Mức thâm hụt trên tăng 13,6% so với năm ngoái, tương đương khoảng 80 tỉ USD. Trong đó nguyên nhân phần lớn khiến thâm hụt ngân sách tăng cao là do chính phủ Mỹ đã dành gần 4.000 tỉ USD để chi tiêu cho lĩnh vực chăm sóc y tế, bao gồm Medicare, chương trình y tế của chính phủ dành cho người cao tuổi và Medicaid, chương trình y tế cho người Mỹ có thu nhập thấp và người tàn tật. Ngoài ra, lãi suất đối với nợ công cộng với các khoản cứu trợ khẩn cấp cũng như phục hồi sau hai cơn bão lớn cũng là yếu tố làm tăng chi tiêu.



Theo Bộ Tài chính Mỹ, mức thâm hụt hiện nay đang chiếm 3,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới, cao hơn mức 3,2% trong năm 2016. Chi tiêu ngân sách tăng 3,3% lên 3.980 tỉ USD, trong khi đó mức thu ngân sách lại giảm 0,9% xuống còn 3.320 tỉ USD. Tổng nợ liên bang tăng lên 14.670 tỉ USD.

“Tăng trưởng trong chi tiêu vượt trội hơn hẳn so với tăng trưởng trong các khoản thu thuế. Điều này đã diễn ra suốt hai năm liên tiếp do tăng trưởng kinh tế ở dưới mức trung bình trong lịch sử”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Steven Mnuchin, cho hay. Tuy nhiên, theo các quan chức nước này, mức thâm hụt ngân sách năm nay vẫn thấp hơn so với dự báo được đưa ra trước đó.

“Kết quả ngân sách năm nay nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua sự kết hợp hợp lý giữa cải cách thuế và các quy định pháp luật liên quan. Mỹ có thể sẽ trở lại mức tăng trưởng GDP cao hơn, từ đó giúp xóa đi tình trạng thâm hụt ngân sách”, ông Mnuchin nói thêm.

Ông Mick Mulvaney, Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách, cũng nhấn mạnh rằng những con số thống kê kể trên nên được xem “là dấu hiệu báo động cho Washington để nhắc nhở rằng Mỹ cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào việc phát triển nền kinh tế và điều chỉnh thu chi ngân sách”.

Kết quả này được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ đang cân nhắc kế hoạch cắt giảm thuế trị giá 1.500 tỉ USD của Tổng thống Donald Trump. Theo chính quyền mới việc cắt giảm thuế sẽ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Tuy nhiên, có một số ý kiến phản đối vì lo ngại rằng việc cắt giảm thuế sẽ dẫn tới tăng nợ quốc gia. Được biết, mới đây Thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch ngân sách tài khóa 2018, tạo điều kiện cho đảng Cộng hòa thực hiện chương trình cắt giảm thuế mà không cần tới sự ủng hộ của phe Dân chủ.

Phương Anh