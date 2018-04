Thị trường căn hộ chung cư Hà Nội suy giảm

Trong khoảng thời gian này, chỉ có 11 dự án mới mở bán và 14 dự án mở bán giai đoạn mới, cung cấp ra thị trường 5.530 căn hộ, tập trung chủ yếu tại các quận Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Số lượng này giảm 21% so với quý 4/2017 và giảm 40% so với cùng kỳ năm 2017.

Dù lượng căn hộ chung cư bung ra suy giảm nhưng giá bán cũng giảm, trung bình ở mức khoảng 23 - 25 triệu đồng/m2, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Căn hộ chung cư ở Hà Nội giảm giá bán nhưng lượng giao dịch thành công cũng giảm. Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2018, số căn hộ bán giảm 15% so với 3 tháng cuối năm 2017 và nếu so với cùng kỳ năm 2017 thì giảm 11%. Căn hộ chung cư bán được nhiều nhất ở phân khúc trung cấp, với mức giá khoảng trên 20 triệu đồng/m2.

Với loại hình căn hộ dịch vụ, tổng nguồn cung từ 50 dự án tăng 1% so với quý 4/2017 và 19% so với cùng kỳ năm 2017. Công suất cho thuê căn hộ dịch vụ được ghi nhận cũng giảm nhẹ, khu vực nội thành có công suất thuê lớn nhất. Giá thuê cũng không cao bằng cùng kỳ 2017. Khu vực phía tây Hà Nội có giá thuê cao nhất, trung bình đạt gần 32,5 USD/m2/tháng.

Trong khi đó, biệt thự , nhà liền kề có nguồn cung tăng hơn. Tổng nguồn cung ra thị trường sản phẩm biệt thự, nhà liền kề quý 1/2018 là 41.099 căn, tăng 1,7% so với quý 4/2017 và gần 14% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng hàng tập trung nhiều nhất ở quận Hà Đông và huyện Hoài Đức. Tổng lượng giao dịch nhà biệt thự, liền kề trong 3 tháng đầu năm 2018 giảm khá mạnh, giảm 43% so với quý 4/2017 và 30% so với cùng kỳ 2017.