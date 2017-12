CNBC trích số liệu báo cáo của Swiss Re cho biết, thiên tai xảy ra năm 2017 đã gây tổn thất ước tính khoảng 306 tỉ USD cho kinh tế và ngành bảo hiểm toàn cầu. Trong đó Mỹ là nước bị ảnh hưởng lớn nhất do vụ cháy rừng ở California và sự tàn phá từ ba siêu bão Harvey, Irma và Maria. Các cơn bão này gây tốn kém tiền của nhiều thứ hai cho nền kinh tế Mỹ, sau hậu quả từ bão Katrina hồi năm 2005.



Trong tổng số 306 tỉ USD thiệt hại, có khoảng 300 tỉ USD là do thiên tai, còn lại 6 tỉ USD là do con người gây ra. Con số mất mát này tăng 63% so với 188 tỉ USD trong năm 2016. Báo cáo cũng ước tính thiệt hại của ngành bảo hiểm toàn cầu từ các thảm họa thiên nhiên vào khoảng 136 tỉ USD, cao hơn gấp đôi so với 65 tỉ USD được ghi nhận hồi năm ngoái. Nhìn chung, tổn thất năm nay vượt quá mức trung bình 58 tỉ USD trong 10 năm và là năm tổn thất lớn thứ ba của ngành bảo hiểm toàn cầu.

“Trong những năm gần đây, tổn thất bảo hiểm hằng năm từ các sự kiện thiên tai đã vượt quá 100 tỉ USD một vài lần. Tuy ngành bảo hiểm đã chứng minh được khả năng có thể đối phó rất tốt với những mất mát lớn, nhưng khoảng cách để bảo đảm, trang bị tốt hơn cho cá nhân và doanh nghiệp trong những rủi ro vẫn còn đáng kể”, Martin Bertogg, người đứng đầu bộ phận về nguy cơ thảm họa tại Swiss Re, nói.

Tính riêng tổng thiệt hại từ bão Harvey, Irma và Maria đã đạt khoảng 93 tỉ USD. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của hãng bảo hiểm Thụy Sĩ cũng lưu ý rằng vẫn chưa có con số tổn thất tổng thể do thiên tai tại Mỹ trong năm 2017 vì kết quả tổng hợp từ các vụ cháy rừng ở Nam California vẫn đang được tiến hành.

Cũng theo báo cáo của Swiss Re, hơn 11.000 người chết hoặc mất tích trong các sự kiện thảm khốc trong năm nay. Trong đó, khoảng 8.250 trường hợp là do thiên tai và 3.078 trường hợp là do con người gây ra. Bên cạnh các trận bão và cháy rừng, hai trận động đất lớn ở Mexico hồi tháng 9.2017 đã làm hơn 100 người thiệt mạng. Lũ lụt ở Nam Á gây ra ít nhất 1.200 vụ tử vong trong mùa hè. Ngoài ra, lở đất ở Sierra Leone cũng đã khiến hơn 1.000 người chết.

Phương Anh