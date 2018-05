Thu hồi các dự án 'treo'

Theo UBND H.Nhà Bè, hiện nay nhiều dự án phát triển nhà ở trên địa bàn huyện đang trong tình trạng dở dang, có dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, có quyết định giao đất đang thi công nhưng chưa hoàn thành các hạng mục; có dự án bồi thường dở dang kéo dài, điển hình như dự án khu nhà ở Thanh Niên, xã Phước Lộc có quy mô 35 ha bắt đầu triển khai từ năm 2001, nhưng đến nay còn khoảng 9.000 m2 vẫn chưa thỏa thuận bồi thường được với dân, phần diện tích chưa bồi thường trong tình trạng “da beo” dẫn đến hàng chục héc ta đất bị hoang hóa. Chưa kể hàng loạt dự án khác như khu nhà ở xã Phước Kiển do Công ty CP đầu tư Minh Thành làm chủ đầu tư, khu dân cư xã Phước Kiển do Công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư, dự án khu dân cư tại xã Phước Kiển của Công ty Sadeco... cũng trong tình trạng bỏ hoang. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó chủ tịch HĐND H.Nhà Bè, cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhà đầu tư xí đất rồi không hoặc chậm triển khai; giá bồi thường tại các dự án nhà ở chưa tiệm cận với thị trường khiến người dân bức xúc, khiếu nại kéo dài dẫn đến các dự án không thể hoàn thành được công tác bồi thường, từ đó thành dự án "treo"...

Trước thực trạng trên, ông Võ Phan Lê Nguyễn, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường H.Nhà Bè, kiến nghị đối với những dự án không sử dụng ngân sách nhà nước đang đền bù dở dang, chủ trương đầu tư còn hiệu lực và các dự án triển khai dở dang nhưng chủ trương đã hết hiệu lực, TP cần có chính sách tháo gỡ những vướng mắc công tác bồi thường và quy trình triển khai để nhà đầu tư thuận lợi trong việc triển khai dự án. Kiên quyết thu hồi những dự án mà chủ đầu tư yếu năng lực.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, cho biết bên cạnh giá bồi thường cần xem chính sách hỗ trợ để làm thế nào người dân đồng thuận. Đối với những dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã có phương án bồi thường được duyệt trước luật Đất đai 2013 có hiệu lực nhưng chưa triển khai, huyện cần rà soát lại xem có còn phù hợp hay không, có bất cập gì không để báo cáo TP. Những dự án ngoài ngân sách nếu gia hạn cần thẩm định thật kỹ năng lực của chủ đầu tư. Nếu không đảm bảo thì kiên quyết thu hồi. Sau Nhà Bè, Sở sẽ đi nhiều quận huyện khác để rà soát lại việc triển khai các dự án nhằm chấn chỉnh, kiến nghị UBND TP xử lý, chấm dứt các dự án đã kéo dài quá lâu, chủ đầu tư yếu năng lực không thể triển khai.