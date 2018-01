Theo đó, xuất khẩu than có mức tăng 106% về lượng và trên 152% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,98 triệu tấn, tương đương 257,66 triệu USD.

Tính riêng tháng 11, cả nước xuất khẩu gần 338.002 tấn than, trị giá 38,11 triệu USD (tăng mạnh 182,4% về lượng và tăng 177,5% về trị giá so với tháng 10). Giá than xuất khẩu trung bình tăng 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 130,4 USD/tấn.



Nhật Bản là thị trường tiêu thụ nhiều nhất các loại than xuất khẩu của nước ta. Cụ thể, trong 11 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Nhật 906.477 tấn than đá, thu về 112,48 triệu USD, tăng mạnh 80% về lượng và tăng 126,5% về kim ngạch so với cùng kỳ 2016; chiếm 46% trong tổng lượng than xuất khẩu của cả nước và chiếm tới 44% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Giá than xuất khẩu sang Nhật tăng 25,8%, đạt 124 USD/tấn.

Trong 11 tháng, xuất khẩu than sang tất cả các thị trường đều tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ duy nhất thị trường Philippines bị sụt giảm xuất khẩu. Thị trường nổi bật nhất trong 11 tháng năm nay là Lào, tuy lượng xuất khẩu chỉ đạt 16.240 tấn, tương đương 1,14 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng đột biến gấp 14 lần cả về lượng và kim ngạch xuất khẩu. Giá than xuất khẩu sang thị trường này ở mức tương đối rẻ, chỉ 86,6 USD/tấn, giảm nhẹ 0,9%.

Xét về mức giá, than xuất khẩu sang thị trường Đài Loan được giá cao nhất 181 USD/tấn, tăng 53%. Xuất sang thị trường Trung Quốc được mức giá rẻ nhất thị trường 70,3 USD/tấn, lượng xuất khẩu sang thị trường này cũng chỉ đạt 16.240 tấn.

H.Mai