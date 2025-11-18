Kinh hãi khi phát hiện con trăn 60 kg từ trần nhà tắm

The Straits Times ngày 17.11 đưa tin nữ giáo viên sống tại bang Kedah, Malaysia đã kể lại khoảnh khắc khiến cô cùng hai người con ám ảnh. Vụ việc xảy ra vào ngày 12.11, khi cô con gái 15 tuổi tan học về nhà thì phát hiện trần nhà tắm bị vỡ.

Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia loại bỏ con trăn khỏi trần nhà tắm của nữ giáo viên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE STRAITS TIMES

“Tôi đang họp thì con gái tôi gửi cho tôi một bức ảnh chụp trần nhà bị sập. Khi về nhà, tôi kiểm tra phòng tắm và thấy thứ gì đó trông giống như một mảnh vải batik nhô ra khỏi trần nhà. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mảnh vải batik lại ở đó được. Sau đó, con gái tôi dùng camera điện thoại phóng to và đó là lúc chúng tôi nhận ra đó thực chất là một phần cơ thể của một con rắn”, nữ giáo viên nói.

Cô đã liên lạc nhờ Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia (APM) đến hỗ trợ, và khi con vật bị bắt xuống cô mới bàng hoàng vì kích thước khổng lồ của nó. “Khi con trăn được kéo ra và thả xuống, tôi đã bị sốc bởi kích thước khổng lồ của nó. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là một con rắn bình thường. Tôi chưa từng nhìn thấy con rắn nào to như vậy. Tôi đã hét lên ‘trăn anaconda’”, cô chia sẻ.

Cô cho biết mình cảm thấy gia đình thật may mắn khi phát hiện sớm được con trăn. Cô tin rằng con trăn có thể đã chui vào nhà qua một cây mãng cầu xiêm sau nhà, sau khi nhìn thấy một chậu hoa bị đổ hai ngày trước đó.