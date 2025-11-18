Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Kinh hãi khi phát hiện con trăn 60 kg từ trần nhà tắm

Bảo Hoàng
18/11/2025 10:03 GMT+7

Một giáo viên ở Malaysia nhìn thấy vật lạ trên trần nhà tắm và tưởng đó là hoa văn của mảnh vải truyền thống, nhưng hóa ra đó là phần cơ thể của một con trăn lớn.

The Straits Times ngày 17.11 đưa tin nữ giáo viên sống tại bang Kedah, Malaysia đã kể lại khoảnh khắc khiến cô cùng hai người con ám ảnh. Vụ việc xảy ra vào ngày 12.11, khi cô con gái 15 tuổi tan học về nhà thì phát hiện trần nhà tắm bị vỡ.

Kinh hãi khi phát hiện con trăn 60 kg từ trần nhà tắm - Ảnh 1.

Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia loại bỏ con trăn khỏi trần nhà tắm của nữ giáo viên

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE STRAITS TIMES

“Tôi đang họp thì con gái tôi gửi cho tôi một bức ảnh chụp trần nhà bị sập. Khi về nhà, tôi kiểm tra phòng tắm và thấy thứ gì đó trông giống như một mảnh vải batik nhô ra khỏi trần nhà. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mảnh vải batik lại ở đó được. Sau đó, con gái tôi dùng camera điện thoại phóng to và đó là lúc chúng tôi nhận ra đó thực chất là một phần cơ thể của một con rắn”, nữ giáo viên nói.

Cô đã liên lạc nhờ Lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia (APM) đến hỗ trợ, và khi con vật bị bắt xuống cô mới bàng hoàng vì kích thước khổng lồ của nó. “Khi con trăn được kéo ra và thả xuống, tôi đã bị sốc bởi kích thước khổng lồ của nó. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là một con rắn bình thường. Tôi chưa từng nhìn thấy con rắn nào to như vậy. Tôi đã hét lên ‘trăn anaconda’”, cô chia sẻ.

Cô cho biết mình cảm thấy gia đình thật may mắn khi phát hiện sớm được con trăn. Cô tin rằng con trăn có thể đã chui vào nhà qua một cây mãng cầu xiêm sau nhà, sau khi nhìn thấy một chậu hoa bị đổ hai ngày trước đó.

Tin liên quan

Chủ hộ thả trăn vào chung cư Bangkok vì hộ cùng tầng nuôi chó sủa ồn ào

Chủ hộ thả trăn vào chung cư Bangkok vì hộ cùng tầng nuôi chó sủa ồn ào

Dù nộp đơn than phiền với phía quản lý chung cư vài năm qua, một người đàn ông ở Bangkok (Thái Lan) vẫn buộc phải sống trong cảnh bị làm phiền vì hộ cùng tầng nuôi chó sủa ồn ào bất chấp lệnh cấm nuôi thú cưng.

Bị trăn dài 3 m tấn công, một người Philippines cắn ngược con vật đến chết

Khám phá thêm chủ đề

con trăn trăn khổng lồ Malaysia
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Bình luận (0)

