Kinh hoàng cảnh quả đồi đổ sập, vùi lấp nhà cửa vì sạt lở ở Hà Giang

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29.9.2024, tại Km51 Quốc lộ 2 (đoạn thuộc xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) xảy ra vụ sạt lở ta luy dương với chiều dài khoảng 300 mét, khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 3.000 mét khối, làm đổ sập 3 ngôi nhà, 5 xe bị vùi lấp, giao thông ách tắc.

Kinh hoàng quả đồi đổ sập, vùi lấp nhà cửa vì sạt lở ở Hà Giang

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, có nhiều phương tiện và người dân đang di chuyển trên đường. Lực lượng chức năng đề nghị người dân có người thân di chuyển qua hiện trường vào thời điểm đó, hiện chưa liên lạc được hoặc mất tích, thì báo ngay cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (số điện thoại 114) hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, vụ sạt lở đã khiến 1 người chết, 2 người mất tích.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã huy động 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ô tô tải đến hiện trường để san gạt, vận chuyển đất đá, tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Thiên tai thảm khốc ở Hà Giang: Lũ quét, sạt lở khiến 5 người chết và mất tích

Cũng theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, từ đêm 28 đến ngày 29.9 trên địa bàn tỉnh có một số nơi xảy ra mưa to đến rất to. Mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất khiến 2 người chết; 3 người mất tích do lũ cuốn trôi và sạt lở đất; 6 người khác bị thương.

Ngoài ra, có 9 nhà sập hoàn toàn, 30 căn khác bị hư hỏng; hơn 24 hecta lúa bị hư hỏng; 128 con gia súc, gia cầm bị chết, hơn 4 hecta thủy sản mất trắng.