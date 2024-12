Kinh hoàng tài xế xe tải lao vun vút dù có người bám trên kính chắn gió

Liên quan vụ người đàn ông bám kính chắn gió, xe tải vẫn lao đi vun vút, ngày 7.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Sa (32 tuổi, quê Bình Định) về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, ngày 29.11, tại địa chỉ 25 Hoàng Hữu Nam (P.Tân Phú), trong lúc xe tải chở hàng do Sa điều khiển đang dừng lại do kẹt xe thì bất ngờ bị xe ba gác do anh Nguyễn Huy T. (31 tuổi, ở TP.Thủ Đức) điều khiển va chạm.

Sa xuống kiểm tra thấy bên hông xe mình bị trầy xước nên bực tức nên dùng tay đánh vào đầu anh T.

Lúc này, phụ xe tải đi cùng can ngăn nên Sa dừng lại và trở về cabin để tiếp tục điều khiển xe về bãi. Thấy vậy, anh T. bực tức ra trước đầu xe chặn lại, yêu cầu Sa xuống xe giải quyết.

Tuy nhiên, Sa vẫn điều khiển xe tiến tới từ từ. Sau khoảng 10 mét bước lùi, anh T. leo lên cản trước cửa xe tiếp tục yêu cầu Sa dừng xe. Mặc dù vậy, chiếc xe ô tô tải do Sa điều khiển vẫn di chuyển với tốc độ nhanh dần.

Công an xác định, xe tải đã chạy khoảng 3,9 km mới dừng lại, mặc cho anh T. bám kính chắn gió, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, được người dân can ngăn, Sa xin lỗi và anh T. đồng ý bỏ qua sự việc.

Sau đó mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc, Công an TP.Thủ Đức mời Sa, anh T. và phụ xe về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Sa khai nhận hành vi vi phạm.

Hành vi của Sa gây hoang mang, bức xúc cho người dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và tạo ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Công an TP.Thủ Đức đã thi hành lệnh bắt tạm giam tài xế để xử lý theo quy định.