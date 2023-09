Kinh nghiệm chọn thuê shophouse hợp mô hình kinh doanh và tiềm năng kinh tế cao

Shophouse - "Điểm sáng" bất động sản được nhà đầu tư quan tâm hàng đầu

Shophouse hay còn được gọi là căn hộ thương mại hoặc nhà phố thương mại. Đây là loại hình nhà ở có thiết kế thông minh, đa năng, tích hợp giữa mục đích để ở và cửa hàng kinh doanh.

Ngay sau khi bắt đầu triển khai dự án, nhà đầu tư thường xem xét rất kỹ về mọi yếu tố từ vị trí, quy hoạch đến hạ tầng. Nhờ đó, khách hàng và nhà đầu tư luôn thấy mọi dự án shophouse đều được xây dựng ở những nơi có dân cư đông đúc như các trục đường trọng điểm hay trung tâm thành phố.

Hiện nay, shophouse đang chiếm tỷ lệ 2 - 5% thị trường sản phẩm bất động sản. Sở hữu shophouse đồng nghĩa với việc khách hàng được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về nhà ở và có thể cho thuê mặt bằng kinh doanh. Bởi vậy, dù mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng loại hình này đã và đang tạo nên hiệu ứng và sức hút với nhiều nhà đầu tư.

Shophouse nằm gần các tuyến đường chính, dễ dàng di chuyển và tiếp cận từ nhiều khu vực khác nhau





Anh Huỳnh Ngọc Phú, sống tại quận 7, TP.HCM cho biết: "Tôi lựa chọn shophouse thay vì thuê những căn nhà tại trung tâm thành phố lớn bởi phân khúc shophouse mang lại nhiều giá trị kinh doanh, vừa để kinh doanh, vừa là không gian sống tiện nghi giữa con phố thương mại náo nhiệt và đặc biệt là giá trị gia tăng bền vững theo thời gian".

Đồng quan điểm với anh Ngọc Phú, chị Vũ Thùy Anh, sống tại Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ rằng, chị và gia đình đã chuyển tới TP.HCM để sống và kinh doanh. Địa điểm chị Thùy Anh chọn để lập nghiệp tại "thành phố hoa lệ" đó là thuê 1 căn shophouse để bán các mặt hàng "dành cho thú vui của người giàu".

"Tôi nhận thấy rằng mặt bằng cư dân tại một số khu chung cư tại TP.HCM đều là tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Vì thế, tôi đã kinh doanh dụng cụ câu cá và bán đồ chơi golf để phục vụ cho thú vui và hoạt động thể chất cho những cư dân sống tại chung cư và khu vực lân cận", chị Thùy Anh nói.

Shophouse Celadon Boulevard - "Gà đẻ trứng vàng" cho dân kinh doanh

Khu đô thị Celadon City năng động và hiện đại - "Điểm sáng" về bất động sản của quận Tân Phú, TP.HCM





Nhận thấy khách hàng và các nhà đầu tư tìm ra ưu điểm và điểm sáng của mô hình shophouse nên "đua nhau" đi tìm địa điểm, một số chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cũng nhận định về ưu điểm của nhà phố thương mại tại các thành phố lớn.

Chuyên gia cũng đưa ra kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm ở phân khúc này theo ngành hàng đó là tận dụng ưu điểm của shophouse để mở quán cà phê, nhà hàng ẩm thực, trường mầm non và kinh doanh những mặt hàng thể thao cao cấp bởi shophouse có lợi thế dân cư là những người sống có "gu", muốn cuộc sống chất lượng cao, sẵn sàng chi tiền cho những ngành hàng trên.

Mặt bằng shophouse Celadon Boulevard nằm trong khu vực có lượng người qua lại đông đúc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh





Shophouse Celadon Boulevard là dự án nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng và nhà đầu tư bởi đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cho thuê shophouse mang đến các giải pháp kinh doanh đa dạng, tiện ích cho khách hàng.

Cụ thể, shophouse Celadon Boulevard được quy hoạch, phát triển tại vị trí đắc địa được mệnh danh là khu "vàng", mật độ dân cư đông đúc, dễ dàng tiếp cận các trục đường chính và các tuyến giao thông quan trọng nên có thể tiếp cận nguồn khách hàng tiềm năng lớn, hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh cũng như tối ưu hóa việc tạo doanh thu cho chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, tiện ích hiện đại cùng hạ tầng được quy hoạch bài bản, không gian xanh an lành tại Celadon City cũng là những yếu tố giúp gia tăng sức hút cho những cửa hàng tại Celadon Boulevard. Phân khu shophouse này còn sở hữu nhiều không gian mở với các vị trí quảng cáo nổi bật, đồng thời có diện tích đủ lớn để tổ chức nhiều sự kiện ngoài trời như Run for the heart, các giải chạy bộ… nên dễ dàng thu hút cộng đồng cư dân cũng như tiếp cận được nguồn khách vãng lai lớn.

Các căn nhà phố thương mại được xây dựng, thiết kế với ít nhất 2 tầng riêng biệt, mặt tiền rộng rãi phù hợp với nhiều chức năng khác nhau





Ngoài ra, các căn shophouse có thiết kế thông minh theo phong cách nội thất hiện đại, tinh tế. Đây là lựa chọn tối ưu nhất dành cho doanh nghiệp với mức giá thuê phù hợp với túi tiền của khách hàng.

"Điểm nhấn nổi bật của Celadon Boulevard không chỉ nằm ở shophouse chất lượng mà còn là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm. Chúng tôi luôn lắng nghe, tư vấn và gợi ý chuyên nghiệp để khách hàng có sự lựa chọn tối ưu, đáp ứng nhu cầu sở thích cũng như ngân sách của mình", đại diện Celadon Boulevard khẳng định.