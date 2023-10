Kình ngư 14 tuổi gây sốc ở giải bơi quốc gia

Tài năng trẻ làng bơi VN cũng được trao cơ hội tranh tài ở ASIAD 19 vừa qua tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đó là trải nghiệm rất tốt để cô biết mình đang ở đâu nhằm không ngừng nỗ lực cho mục tiêu mà bản thân đề ra là tiếp bước thần tượng Nguyễn Thị Ánh Viên, cựu ngôi sao số 1 làng bơi VN lẫn khu vực.

Nguyễn Thúy Hiền có tương lai đầy hứa hẹn Hà Phương

Tại giải bơi vô địch quốc gia kết thúc hôm qua (15.10) tại TP.HCM, Nguyễn Thúy Hiền là kình ngư duy nhất phá được 2 kỷ lục quốc gia, cho thấy sự tiến bộ đáng khen. Ở nội dung 50 m bướm, Hiền đoạt HCV với thành tích 27 giây 31, phá kỷ lục 27 giây 50 của Phạm Thị Vân (Thanh Hóa). Còn ở nội dung 50 m tự do, kình ngư đơn vị Quân đội đạt thành tích 26 giây 08, phá kỷ lục 26 giây 13 cũng của đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Phạm Thị Vân. Ngoài ra, Hiền còn đoạt 4 HCV các nội dung 50 m ếch, 100 m tự do, 4 x 200 m tự do hỗn hợp, 4 x 100 m tự do hỗn hợp.

Với đà thăng tiến của Nguyễn Thúy Hiền, ông Đinh Việt Hùng, Tổng thư ký Hiệp hội Thể thao dưới nước, kỳ vọng cô sẽ sớm thay thế đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên chinh phục các đấu trường quốc tế. So với Ánh Viên, Hiền còn thua kém về sức vóc nhưng cô mới 14 tuổi, hứa hẹn còn phát triển. Nếu Ánh Viên có ưu thế về các nội dung hỗn hợp, các cự ly trung bình thì Hiền đang cho thấy khả năng ở các cự ly ngắn của bơi tự do, bơi bướm. Cô đang được đơn vị Quân đội lẫn Cục TDTT đầu tư đặc biệt để gặt hái thành công trong tương lai.

Giải bơi vô địch quốc gia 2023 được Hiệp hội Thể thao dưới nước thế giới (FINA) công nhận là giải đấu tính chuẩn tham dự Olympic Paris 2024. Do đó vừa tham dự ASIAD 19 trở về, tất cả kình ngư hàng đầu VN như Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn, Ngô Đình Chuyền đều góp mặt và đạt thành tích khá ổn định. Phạm Thanh Bảo vượt thông số thành tích ở ASIAD vừa qua, Nguyễn Quang Thuấn đánh bại được đàn anh Trần Hưng Nguyên ở nội dung 400 m hỗn hợp, Nguyễn Huy Hoàng giữ vững ngôi đầu 3 nội dung 400 m tự do, 800 m tự do, 1.500 m tự do. Tuy vậy không có kình ngư VN nào đạt được chuẩn tham dự Olympic Paris 2024 thông qua thành tích ở giải vô địch quốc gia. Đến thời điểm hiện tại, VN mới có 1 suất tham dự Olympic Paris là Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do.