Giải trí Đời nghệ sĩ

'Kình ngư' Ánh Viên tiết lộ hành trình tìm lại bản thân

Hoài Thương
Hoài Thương
02/11/2025 14:57 GMT+7

Đằng sau hình ảnh rạng rỡ tại các sự kiện, 'kình ngư vàng' Ánh Viên lần đầu chia sẻ về hành trình cô vượt qua mặc cảm, học cách yêu thương và tìm lại chính mình.

Trong đoạn clip được đăng tải, Ánh Viên kể rằng để có được phiên bản tự tin hôm nay, cô từng phải đi qua quãng thời gian dài sống trong tự ti. Cuộc sống của vận động viên khiến cô gần như chỉ gắn liền với hồ bơi, và lịch tập 8 - 9 tiếng mỗi ngày khiến làn da sạm đi, vóc dáng cơ bắp và gương mặt thiếu mềm mại. "Sao mọi người chụp hình đẹp thế nhỉ? Mình chụp trông buồn cười quá", nữ vận động viên từng tự hỏi.

Kình ngư Ánh Viên tiết lộ hành trình tìm lại bản thân - Ảnh 1.
Kình ngư Ánh Viên tiết lộ hành trình tìm lại bản thân - Ảnh 2.
Kình ngư Ánh Viên tiết lộ hành trình tìm lại bản thân - Ảnh 3.

Ánh Viên chia sẻ về hành trình thay đổi bản thân của mình, ngoại hình hiện tại được nhiều người xuýt xoa bởi vẻ đẹp nữ tính

Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp thể thao, Ánh Viên từng đặt chân đến nhiều quốc gia, từ các kỳ tập huấn đến Olympic Rio 2016 tại Brazil. Nhưng phía sau ánh hào quang là những đêm rơi nước mắt vì xa nhà, vì Tết đến mà vẫn còn ở trung tâm huấn luyện. Niềm vui khi chiến thắng và cảm giác tự hào khiến cho việc rời đội tuyển quốc gia là một quyết định khó khăn đối với Ánh Viên. Thế nhưng nàng kình ngư hiểu rằng mình cần dừng lại để tìm lại tuổi trẻ đã đánh đổi. "Tôi muốn tìm lại chính mình, một cô gái đúng nghĩa", cô chia sẻ.

Cuộc sống hiện tại của 'kình ngư' Ánh Viên

Hiện tại, Ánh Viên chọn trở thành giáo viên dạy bơi, miệt mài theo đuổi mục tiêu "vì một Việt Nam không có trẻ em đuối nước". Dù đối mặt nhiều khó khăn, từ thu nhập đến việc thích nghi với cuộc sống không còn khán đài cổ vũ, cô vẫn giữ vững tinh thần của người chiến thắng: "Dù biết còn nhiều thử thách nhưng tôi sẽ tiếp tục bước".

Kình ngư Ánh Viên tiết lộ hành trình tìm lại bản thân - Ảnh 4.

Từng tự ti về ngoại hình của mình, hiện tại cô gái 9X tự tin với nhan sắc thăng hạng. Rời "đường đua xanh", hiện Ánh Viên đang tập trung cho dự án cá nhân của mình, gần đây cũng tích cực tham gia các chương trình gameshow

Ảnh: FBNV

Rời "đường đua xanh", Ánh Viên gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện với phong cách xinh đẹp, nữ tính, trái ngược hình ảnh "cô bé cơ bắp" ngày nào. Cô niềng răng, thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang và chú ý chăm sóc da. Bên cạnh công việc giảng dạy, Ánh Viên tích cực tham gia các chương trình giáo dục an toàn dưới nước, hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em và chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Hành trình của cô gái 9X không chỉ là sự thay đổi diện mạo, mà còn là hành trình chữa lành từ một cô gái khép kín, sống trong áp lực, đến người phụ nữ tự tin và biết mỉm cười với cuộc đời.

Nguyễn Thị Ánh Viên, sinh năm 1996, là cựu vận động viên bơi lội của Việt Nam, được biết đến với biệt danh "tiểu tiên cá". Cô từng giành 8 huy chương vàng và phá 8 kỷ lục tại SEA Games 2015. Sau khi giải nghệ, Ánh Viên theo học tại Trường đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, mở câu lạc bộ dạy bơi cho trẻ em và tiếp tục phục vụ trong quân đội với cấp bậc trung tá.

