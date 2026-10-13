Kinh tế bạc và bài toán tài chính tuổi hưu: An tâm tận hưởng

Từ "nghỉ hưu" đến một giai đoạn sống chủ động

Ở tuổi 62, bác Nguyễn Minh (TP.HCM) chính thức nghỉ hưu sau hơn 35 năm làm việc. Ông nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Không còn những cuộc họp sớm, không phải vội vã đi làm, cũng không còn những ngày cuối tháng chờ đến kỳ nhận lương. Nhưng chỉ vài tháng sau, ông nhận ra cuộc sống sau nghỉ hưu không hẳn là "ít việc hơn", mà những mối lo toan hiện diện. Ông và vợ muốn dành vài chuyến đi mỗi năm để khám phá những nơi trước đây chưa có thời gian đến. Căn nhà đã sử dụng nhiều năm cũng cần sửa lại một số hạng mục. Hai người con đến tuổi trưởng thành nhưng vợ chồng ông vẫn mong có một khoản cho con cháu. Điều lo lắng hơn của 2 vợ chồng đó là không muốn tạo gánh nặng cho con cháu khi sức khỏe bắt đầu có những biểu hiện không tốt. Những khoản chi phí y tế phát sinh bất ngờ. Một bài toán mới xuất hiện: nhu cầu của người về hưu không dừng lại trong khi thu nhập có giới hạn. Với số tiền tích lũy những ngày còn đi làm, ông Nguyễn Minh suy nghĩ khả năng biến số tiền đó thành một dòng tiền phù hợp với từng giai đoạn của cuộc sống. Mối quan tâm của ông Nguyễn Minh cũng là bài toán của 3,5 triệu người đang lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH tính đến thời điểm hiện nay.

Tiết kiệm an nhàn tuổi hưu giúp người cao tuổi tận hưởng cuộc sống và duy trì sự chủ động ẢNH: LPBANK

Sau khi nghỉ việc, nhiều người vẫn có nhu cầu đi du lịch, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ con cháu, sửa sang nhà cửa hoặc thực hiện những kế hoạch đã trì hoãn trong giai đoạn đi làm. Thu nhập từ lương hưu vì thế không chỉ đóng vai trò bảo đảm các nhu cầu thiết yếu, mà còn trở thành nguồn lực để duy trì một cuộc sống chủ động. Đây cũng là một trong những nền tảng hình thành và phát triển của kinh tế bạc (Silver Economy) - hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người cao tuổi. Trong bối cảnh đó, quản lý dòng tiền, tích lũy, tiếp cận nguồn vốn khi cần thiết và chuẩn bị trước các rủi ro sức khỏe trở thành những bài toán cần được tính đến trong kế hoạch tài chính tuổi hưu.

Khi giải pháp tài chính cần được "đo ni đóng giày"

Đặc điểm của nhóm khách hàng cao tuổi khác biệt so với khách hàng đang trong độ tuổi lao động. Dòng tiền thường ổn định hơn nhưng có xu hướng thận trọng, trong khi nhu cầu bảo toàn tài sản, kiểm soát chi phí và dự phòng cho các tình huống phát sinh được đặt lên cao hơn. Từ thực tế này, các tổ chức tài chính đang có xu hướng phát triển những giải pháp phù hợp hơn với từng giai đoạn cuộc sống. "An tâm hưu trí - Lộc Phát đồng hành" của LPBank được thiết kế như một hệ sinh thái tài chính toàn diện dành riêng cho khách hàng hưu trí bao gồm tiết kiệm, vay vốn, bảo hiểm nhân thọ và các chính sách miễn phí dịch vụ. Một trong những điểm đáng chú ý là giải pháp cho vay dành cho khách hàng hưu trí, với chính sách hỗ trợ vay vốn đến 75 tuổi và hạn mức lên đến 500 triệu đồng. Với những khách hàng có nhu cầu bổ sung nguồn vốn cho các kế hoạch cá nhân, gia đình hoặc những khoản chi tiêu lớn, việc có thêm một kênh tài chính phù hợp giúp tăng tính chủ động trong sử dụng dòng tiền.

Ở chiều ngược lại, với nguồn tiền nhàn rỗi, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn "Lộc Phát An Vui" mang đến chính sách lãi suất ưu đãi dành riêng cho khách hàng hưu trí khi mở tiết kiệm tại quầy. Đây là một lựa chọn hướng tới nhu cầu tích lũy và quản lý dòng tiền tương đối phổ biến ở nhóm khách hàng sau khi nghỉ hưu.

Không chỉ tích lũy, còn cần chuẩn bị cho những rủi ro. Một trong những thay đổi đáng chú ý trong nhu cầu tài chính của người cao tuổi là sự quan tâm ngày càng lớn tới các khoản chi phí liên quan đến sức khỏe. Những biến cố bất ngờ có thể tạo áp lực đáng kể lên ngân sách của cá nhân và gia đình nếu không có sự chuẩn bị từ trước. Với bảo hiểm nhân thọ "Lộc Phát Vươn Xa", LPBank cung cấp thêm một lựa chọn bảo vệ tài chính cho khách hàng với quyền lợi lên đến 1 tỉ đồng. Thời hạn bảo hiểm được thiết kế linh hoạt, gia hạn hằng năm, trong khi mức phí từ 5 triệu đồng/năm. Đây là chương trình bảo hiểm nhân thọ đáp ứng được cho cả các khách hàng lớn tuổi lên đến 70 tuổi. Bên cạnh quyền lợi bảo vệ, có thể gia tăng thêm quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị viện phí, tai nạn. Sản phẩm được thiết kế theo hướng đơn giản, thủ tục nhanh chóng, qua đó giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận và sử dụng.

Ngoài ra, LPBank còn có chính sách giảm bớt các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận các tiện ích ngân hàng một cách thuận tiện hơn. Đó là miễn phí quản lý tài khoản, miễn phí thường niên thẻ ATM và miễn phí rút tiền tại các điểm giao dịch của bưu điện, ngân hàng. Dịch vụ SMS Banking và thông báo qua ứng dụng ngân hàng số LPBank cũng được miễn phí theo chính sách từng thời kỳ.

Sự phát triển của kinh tế bạc cho thấy người cao tuổi không chỉ là nhóm cần được chăm sóc, mà còn là một nhóm khách hàng có nhu cầu tiêu dùng và sử dụng dịch vụ ngày càng đa dạng. Trong đó, tài chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp họ duy trì sự độc lập và lựa chọn cách sống phù hợp. Với người nhận lương hưu, một kế hoạch tài chính hiệu quả không nhất thiết phải bắt đầu từ những khoản tiền lớn. Quan trọng hơn là khả năng phân bổ nguồn lực hợp lý giữa chi tiêu, tích lũy, dự phòng và bảo vệ.

Khi những nhu cầu này được đáp ứng bằng các sản phẩm phù hợp, thủ tục đơn giản và dịch vụ thuận tiện, tuổi hưu có thể không chỉ là giai đoạn "an hưởng", mà còn là khoảng thời gian để mỗi người chủ động theo đuổi những điều mình mong muốn. Đó cũng là cách nhìn mới về tuổi hưu trong nền kinh tế bạc: Không chỉ sống lâu hơn, mà sống chủ động và an tâm hơn trong những năm tháng phía trước.