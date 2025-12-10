Kinh tế bứt tốc, Đà Nẵng mở rộng ‘vùng lõi’

Đà Nẵng đang nghiên cứu quy hoạch, kéo giãn đô thị về phía nam ẢNH: ÁNH DƯƠNG

Sau gần 3 thập kỷ trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là đô thị năng động, hiện đại và đáng sống bậc nhất Việt Nam. Trong giai đoạn mới với không gian phát triển mới, TP.Đà Nẵng mới trở thành một đô thị gần 12.000 km2, hơn 3 triệu người. Thành phố đặt ra mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Nhắc đến Đà Nẵng hiện nay, du lịch không chỉ là điểm sáng duy nhất, khi Khu thương mại tự do đang cấp tập hoàn thiện hạ tầng và kêu gọi đầu tư, Trung tâm tài chính quốc tế cũng sẵn sàng vận hành cuối năm nay. Các tòa tháp chọc trời, tổ hợp kinh tế đêm cũng liên tiếp xuất hiện trong kỳ vọng lớn. Bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế thành phố trực thuộc T.Ư có diện tích lớn nhất cả nước, nhưng trên thực tế phần lớn dòng người, dòng xe và dịch vụ vẫn đổ dồn vào khu vực lõi cũ, nơi những phường như Hải Châu, Hòa Cường đang "oằn mình" trước áp lực hạ tầng và cả giải quyết thủ tục hành chính công.

"Giải nén" đô thị

Theo các chuyên gia, chính từ thực tế đó, bài toán "giải nén" đô thị càng cấp thiết. Không chỉ cần thêm đất cho các khu dân cư mới mà còn cần không gian sống đủ tiện nghi để hấp dẫn đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà đầu tư, người nước ngoài muốn định cư lâu dài, đóng góp cho mục tiêu "hóa rồng" của Đà Nẵng. Chính vì vậy, việc mở rộng không gian đô thị về phía nam đang được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng. Khu vực phía nam vùng lõi trung tâm được xác định là vùng đệm quan trọng, kết nối trực tiếp tới vùng Quảng Nam (cũ) với Khu kinh tế mở Chu Lai, cực động lực phát triển công nghiệp - logistics - đô thị hóa hiện đại.

Trong bối cảnh đó, thị trường bất động sản nhanh chóng bắt nhịp với tâm điểm dịch chuyển về phía nam sông Hàn. Từ một bán đảo xanh nằm giữa các dòng sông, khu vực này đang mang dáng dấp "vùng lõi mở rộng" với hệ thống giao thông đồng bộ, tiện ích hoàn chỉnh và tốc độ gia tăng dân cư mạnh mẽ. Bên cạnh lực "cầu" từ người dân Đà Nẵng, xu hướng di chuyển từ Quảng Nam cũ ra khu vực giáp trung tâm cũng tạo thêm nhu cầu lớn về nhà ở và mở ra chu kỳ đầu tư mới.

Theo báo cáo của DKRA Consulting, tháng 10.2025, thị trường bất động sản Đà Nẵng phục hồi rõ nét ở nhiều phân khúc, trong đó căn hộ tiếp tục dẫn dắt. Thanh khoản tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ các dự án mới mở bán. Riêng khu vực phía nam gồm Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn chiếm khoảng 65% nguồn cung sơ cấp và là tâm điểm giao dịch của toàn thị trường.

Niềm tin của nhà đầu tư và người mua còn được củng cố bởi dòng vốn đổ vào TP.Đà Nẵng. Trong 10 tháng đầu năm 2025, TP.Đà Nẵng thu hút hơn 208.507 tỉ đồng vốn trong nước và hơn 500 triệu USD vốn FDI. Cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, dự báo nhu cầu an cư chất lượng cao và đầu tư căn hộ tại các khu vực chiến lược phía nam sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.