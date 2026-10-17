Kinh tế đêm mở hướng phát triển mới cho các đô thị công nghiệp

Kinh tế đêm: Mảnh ghép mới của các đô thị công nghiệp

Trong nhiều năm, trọng tâm phát triển của các đô thị công nghiệp là nhà xưởng, kho bãi và hạ tầng phục vụ sản xuất. Song, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, vui chơi… ngày càng gia tăng, đòi hỏi không gian đô thị phải đồng bộ hơn, đáp ứng cả nhu cầu làm việc lẫn sinh sống của cộng đồng.

Mô hình đô thị đa chức năng - kết nối không gian làm việc với nơi cư trú, thương mại và dịch vụ, vì thế ngày càng được chú trọng. Đây cũng là nguyên do kinh tế đêm không còn là "đặc sản" của các trung tâm du lịch mà ngày càng hiện diện ở những đô thị công nghiệp.

Đây cũng là xu hướng phổ biến trên thế giới. Chẳng hạn, tại khu công nghiệp Tẩu Mã Lĩnh (Vũ Hán, Trung Quốc), tổ hợp "Yên Hỏa Thực Hạng" rộng hơn 5.500 m2 được dựng lên nhằm phục vụ nhu cầu của lực lượng lao động đã phát triển cực kỳ sầm uất. Sau ngày khai trương đón hơn 10.000 lượt khách, tổ hợp duy trì lượng khách trên 2.000 lượt mỗi tối.

Tổ hợp "Yên Hỏa Thực Hạng" tại Vũ Hán (Trung Quốc) trở thành điểm đến sôi động sau giờ làm

Điều này cho thấy khi những nhu cầu thường nhật của hàng chục nghìn lao động được đánh thức bằng một không gian thương mại giàu trải nghiệm, khu vực công nghiệp hoàn toàn có thể chuyển mình thành những điểm đến sôi động, nơi nhịp sống và sức mua tiếp diễn sau giờ tan ca.

ION CITY: Định hình hệ sinh thái kinh tế đêm giữa thủ phủ công nghiệp

Tại Bắc Ninh, sự tập trung của các khu công nghiệp đang tạo nên một nguồn cầu tiêu dùng lớn, vượt ngoài giờ làm việc. Riêng phường Tiền Phong hiện có hơn 280 doanh nghiệp và gần 21.000 công nhân. Cùng với lực lượng chuyên gia và cộng đồng cư dân ngày càng đông, nhu cầu ăn uống, mua sắm, giải trí sau giờ làm đang mở ra dư địa cho các không gian thương mại - dịch vụ được tổ chức bài bản. Đây là cơ hội để Bắc Ninh mở rộng sức sống đô thị vượt khỏi nhịp sản xuất công nghiệp.

Với định vị "Thành phố kinh tế đêm giữa thủ phủ công nghiệp", ION CITY của Tập đoàn TUTA đón đầu xu hướng đó bằng mô hình đô thị tích hợp, kết nối không gian kinh doanh, lưu trú và vui chơi trong một tổng thể.

ION CITY trở thành điểm đến sôi động giữa làn sóng đô thị hóa tại Bắc Ninh

Sức mạnh của mô hình này nằm ở sự cộng hưởng giữa các chức năng. Một điểm đến thương mại không thể chỉ dựa vào mặt bằng kinh doanh mà còn đến từ những trải nghiệm giữ chân con người, những dịch vụ đáp ứng nhiều nhu cầu và khả năng kết nối dòng khách từ khu vực xung quanh.

Tại ION CITY, hệ thống Building và đất nền phố tạo nền tảng cho hoạt động thương mại - dịch vụ. Cụm 4 công viên liên hoàn mở ra không gian thư giãn và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, công trình khách sạn Sheraton bổ sung nhóm khách chuyên gia, hội nghị. Khi được kết nối, các cấu phần đó giúp giữ chân người dân và du khách ở lại, trải nghiệm và chi tiêu tại đô thị.

Trải dài 3,5 km dọc đại lộ Võ Văn Kiệt, ION CITY còn có điều kiện phục vụ cả dòng khách từ các khu vực lân cận. Đây là nền tảng để hình thành điểm đến thương mại - dịch vụ có sức hút rộng hơn, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm thiết yếu của cư dân. Giá trị của kinh tế đêm, vì thế, không chỉ nằm ở việc kéo dài thời gian hoạt động, mà còn ở khả năng tạo thêm điểm chạm tiêu dùng và trải nghiệm trong đời sống đô thị.

Khách sạn Sheraton tại ION CITY

Với nhà đầu tư, mô hình ấy mở ra cách tiếp cận bất động sản gắn với hoạt động kinh tế thực tế. Dòng sản phẩm Building cao 6 tầng có hầm được quy hoạch tại ION CITY cho phép chủ sở hữu tổ chức nhiều phương án sử dụng, từ khai thác cho thuê lưu trú đến tạo lập đa dạng loại hình kinh doanh. Trong khi đó, đất nền phố mang lại lựa chọn linh hoạt hơn cho những khách hàng muốn tự thiết kế, xây dựng nhà ở kết hợp kinh doanh hoặc phát triển mô hình dịch vụ.

Chuỗi công viên liên hoàn mở ra không gian tận hưởng, giải trí tại ION CITY

Thay vì chỉ sở hữu một tài sản đơn lẻ, nhà đầu tư có cơ hội tham gia vào không gian thương mại đang được định hình, nơi hiệu quả khai thác còn gắn với sức sống của toàn khu đô thị. Mức giá dự kiến từ 2,9 tỉ đồng đối với đất nền phố và từ 7 tỉ đồng đối với Building 6 tầng có hầm mở ra những lựa chọn khác nhau về quy mô vốn và phương án sử dụng.

Từ nền tảng công nghiệp sẵn có đến nhu cầu tiêu dùng ngoài giờ ngày càng mở rộng, Bắc Ninh đang có cơ hội phát triển một cấu trúc đô thị năng động hơn, nơi nhịp sống không khép lại khi ca làm việc kết thúc. Với ION CITY, kinh tế đêm không chỉ là thêm một khu thương mại, mà hướng tới kiến tạo điểm đến kết nối làm việc, sinh sống, kinh doanh và trải nghiệm - một hệ sinh thái có thể mở ra những cách thức khai thác giá trị bất động sản gắn với sự vận động của nền kinh tế địa phương.