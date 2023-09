Kinh tế lấy lại đà tăng trưởng

ùng nhận tiền vụ Việt Á, vì sao tội danh khác nhau ?

Liên quan vụ Việt Á, đầu tháng 6, Bộ Công an cho biết Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) kiếm lãi khoảng 4.000 tỉ đồng và chi khoảng 800 tỉ đồng để bôi trơn. Nhưng trong kết luận điều tra đã ban hành, Bộ Công an xác định số tiền Công ty Việt Á đã hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỉ đồng và số tiền chi để đưa hối lộ là hơn 106 tỉ đồng. Bên cạnh đó, theo kết luận, một số lãnh đạo dù nhận số tiền cảm ơn lớn nhưng chỉ bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ và vi phạm quy định về đấu thầu.

Tại họp báo Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, lý giải sự chênh lệch về số liệu do đây là lời khai ban đầu của các bị can, cơ quan điều tra và người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp cho các phóng viên. Tuy nhiên, kết luận điều tra có chênh lệch về con số so với lời khai của bị can Phan Quốc Việt, vì không thể chỉ dùng lời khai ban đầu của các bị can. Chỉ khi có đủ căn cứ chứng minh bị can Việt đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền thì cơ quan điều tra mới kết luận. Ngoài C03 Bộ Công an điều tra thì Bộ Công an có ủy quyền điều tra cho công an 63 tỉnh, thành điều tra liên quan vụ Việt Á. Tới nay, một số tỉnh vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ con số tiền thu lợi bất chính và tiền bôi trơn.

Giải thích vì sao cùng một hành vi nhận tiền nhưng các bị can bị khởi tố tội danh khác nhau, ông Xô cho rằng, nguyên nhân do phương thức, cách thức nhận tiền của từng bị can khác nhau. "Có những bị can đặt yêu cầu, nêu thỏa thuận, đặt điều kiện với đối tượng đưa tiền. Họ nhận tiền xong mới xử lý vụ việc. Nhưng có những bị can không đưa ra yêu cầu hay thỏa thuận nào mà nhận tiền, nhận quà sau khi công việc hoàn thành. Hành vi động cơ khác nhau khi nhận tiền thì tội danh khác nhau", ông Xô nêu.