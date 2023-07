Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại

NBS cho rằng nền kinh tế đang "trên đà phục hồi tốt, nguồn cung sản xuất tiếp tục tăng".

Tàu chở container tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 16.7. AFP

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rằng việc so sánh như trên không phản ánh đúng thực tế khi năm ngoái, Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng vì phong tỏa và hạn chế sản xuất do đại dịch Covid-19.

Theo một so sánh thực tế hơn, GDP của Trung Quốc trong quý 2 chỉ tăng 0,8% so với quý 1, thấp hơn mức tăng trưởng 2,2% của quý 1 so với 3 tháng cuối năm ngoái. Mặt khác, dữ liệu còn cho thấy đà phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc đang chậm dần.