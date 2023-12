Kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa phát triển mạnh mẽ trong năm 2023

Khu kinh tế Vân Phong là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội khởi sắc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 17 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng hơn 100.000 tỉ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 18 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng khoảng hơn 40.000 tỉ đồng, chấp thuận đầu tư 3 dự án với tổng vốn đầu tư là 2.446 tỉ đồng.

Trong năm 2023, tỉnh đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện để sớm hoàn thành một số dự án trọng điểm của tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang; đường D30 - Kết nối đường 23 Tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp; đường Tỉnh lộ 3; đường Tỉnh lộ 2; nút giao thông Ngọc Hội...

Đồng thời, tỉnh cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh như: dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm; dự án thành phần đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo; dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các Quốc lộ - Xây dựng mới cầu Xóm Bóng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục đầu tư đối với một số dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển trong thời gian tới như: dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa kết nối tỉnh Lâm Đồng và Ninh Thuận; dự án đường giao thông liên vùng H.Diên Khánh; tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương, H.Vạn Ninh đi TX.Ninh Hòa; mở rộng, nâng cấp đường quốc lộ 26B; Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh; xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ…

Năm 2023 cũng là năm thành công lớn của ngành du lịch Khánh Hòa, trong đó nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế đã diễn ra thành công như Festival Biển Nha Trang 2023, Đêm đại nhạc hội 8 Wonder; Giải Marathon Marvelous Nha Trang 2023, Liên hoan phim, Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh; tổ chức đón 6 đoàn doanh nghiệp của nước ngoài đến khảo sát du lịch Khánh Hòa (Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Malaysia, Pháp).

Khách du lịch quốc tế đến với Khánh Hòa

Hoạt động liên kết vùng được quan tâm chú trọng, đặc biệt duy trì ký kết hợp tác với Lâm Đồng và mở rộng ký kết hợp tác phát triển du lịch với Đắk Lắk. Việc xúc tiến mở rộng đường bay, phát triển thị trường quốc tế được quan tâm chú trọng triển khai.Theo đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường quốc tế hàng đầu, chiếm trên 50% trên tổng số lượt khách quốc tế đến Khánh Hòa. Doanh thu du lịch năm 2023 ước đạt 31.800 tỉ đồng, tăng gấp 127,5% so với năm 2022, với 7 triệu lượt khách, tăng 170,5% so với năm 2022.

Trong công tác lập quy hoạch, tỉnh đã hoàn thành công tác lập và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 quy hoạch quan trọng là Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo nội dung thẩm định của các Bộ, ngành trung ương và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040 và Đồ án quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045.

TP.Nha Trang là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh Khánh Hòa

Trong năm 2023 toàn tỉnh đã đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 8.12.2022 của HĐND tỉnh giao.

Cụ thể về chỉ tiêu kinh tế: Có 5/5 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước tăng 9% so với năm 2022; GRDP bình quân đầu người ước đạt 85,89 triệu đồng/người; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.750 triệu USD; thu ngân sách nhà nước ước đạt 18.230 tỉ đồng, vượt 18% so với kế hoạch, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.000 tỉ đồng, vượt 51,1% so với kế hoạch, thu nội địa đạt 15.230 tỉ đồng, vượt 13,2% so với kế hoạch, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 71.300 tỉ đồng.

Về chỉ tiêu xã hội: Có 11/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, gồm: mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2022-2025) ước đạt 1,03%; số lao động có việc làm tăng thêm trong năm ước đạt 17.440 người, vượt 51,7% kế hoạch…

Tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021- 2025, là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tỉnh Khánh Hòa xác định tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Trong đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với tuyến đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đã hoàn thành và các tuyến đường cao tốc khác như cao tốc Vân Phong - Nha Trang và cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

: Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa

Bên cạnh đó, các định hướng mục tiêu phát triển cụ thể đã được Bộ Chính trị đặt ra đối với tỉnh Khánh Hòa tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28.1.2022 và đặc biệt là các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành tại Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16.6.2022 sẽ tạo ra nhiều sự đột phá trong việc thu hút các nguồn lực đầu tư, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển toàn diện và bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức.

Trên cơ sở đó, mục tiêu của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2024 là tiếp tục giữ vững tăng trưởng kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong việc cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chịu đựng của nền kinh tế; thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm trong và ngoài ngân sách…