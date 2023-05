'Kinh Thánh Cựu Ước', bộ bách khoa thư đồ sộ, kinh điển nhất mọi thời đại

Kinh Thánh Cựu Ước là loạt sách quan trọng nói về Giao ước cũ (Cựu Ước - Old Testament) giữa Thiên Chúa và dân Do Thái, trước thời Chúa Giêsu giáng sinh. Loạt sách Kinh Thánh Cựu Ước (do Omega+ và NXB Tôn giáo ấn hành) chia thành 4 phần chính, gồm:

Lề luật hay Ngũ kinh (được người Do Thái gọi chung là "Torah"). Nội dung quan trọng của phần này, ngoài lý giải về nguồn gốc vũ trụ, nguyên do hình thành Giao ước giữa Thiên Chúa và Do Thái dân được chọn, còn trình bày một cách hệ thống toàn bộ các lề luật/giáo lý quan trọng nền tảng của Do Thái giáo từ khởi thủy.

Công trình dịch thuật khả tín, khoa học nhất đã từng được xuất bản bằng tiếng Việt, được giới nghiên cứu đánh giá rất cao và là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng đối với các chủng sinh Đại Chủng viện, Học viện của các Dòng Tu Omega

Sử và Truyện: So với Ngũ kinh, nhóm sách Sử và Truyện thuật lại tiến trình lịch sử của người Do Thái, cùng quá trình gìn giữ và duy trì Giao ước thiết lập giữa họ và Thiên Chúa. Bên cạnh các yếu tố trần thuật về lịch sử của dân tộc và tôn giáo, bộ khung lề luật phủ khắp đời sống tinh thần Do Thái, nhóm Sử và Truyện còn ẩn chứa các chi tiết về dòng dõi của Chúa Giêsu, những ký hiệu sẽ lặp lại ở các sách Tin Mừng (thuộc Tân Ước) báo hiệu sự xuất hiện của một Đấng Mêsia Cứu thế vốn thuộc dòng vua Đavít.

Thi phú: Nhóm sách này còn được coi như nhóm sách Khôn ngoan, trong đó, những bậc thức giả Do Thái thể hiện sự khôn ngoan thông qua kinh nghiệm sống cá nhân và khả năng luận lý của mình. Họ chú tâm tới thân phận của cá nhân con người nhưng đặt dưới ánh sáng soi chiếu của tôn giáo Yavê (Thiên Chúa).

Nhóm sách Tiên tri: Trong tiếng Hipri (Hebrew), từ dùng để chỉ các tiên tri là Nabi (mà tiếng gốc có nghĩa là "gọi, loan báo"); theo đó, tiên tri là những người giữ trọng trách "người loan báo", là sứ giả và là người đạo đạt "Lời" của Thiên Chúa. Có lẽ vì vậy mà hình ảnh các tiên tri Do Thái hiện lên thường đậm chất giảng thuyết, có thể bị coi là giáo điều, nhưng họ lại là phần tối quan trọng nếu muốn tìm hiểu về Giao ước giữa Thiên Chúa và dân-được-chọn.

Xem Kinh Thánh Cựu Ước - một bách khoa thư đồ sộ, người đọc sẽ được cùng lúc tiếp xúc với lịch sử một dân tộc và tôn giáo ở nhiều khía cạnh

Qua 4 phần nội dung chủ đạo của Kinh Thánh Cựu Ước, người đọc được cùng lúc tiếp xúc với lịch sử một dân tộc và tôn giáo ở nhiều khía cạnh: tiến trình hình thành và phát triển của một cộng đồng từ du mục đến cát cứ một vùng đất; hệ thống luật lệ và luật pháp; dân tộc tính; và cuối cùng là khía cạnh thần bí về nguồn gốc khởi thủy và Giao ước với Thiên Chúa độc nhất của dân tộc Do Thái/Do Thái giáo.

Việc chuyển ngữ Kinh Thánh sang tiếng Việt bắt đầu từ đầu thế kỷ 20, cách đây hơn 100 năm, và đã có khoảng 6 bản dịch đầy đủ của tác phẩm này được xuất bản tại Việt Nam, phổ biến chủ yếu trong cộng đồng Công giáo.

Bản tiếng Việt Kinh Thánh Cựu Ước là bản dịch của cố Linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn - một học giả uyên thâm của Giáo hội Công giáo Việt Nam, lâu nay được xem là một trong những công trình dịch thuật khả tín, khoa học nhất được xuất bản bằng tiếng Việt, được giới nghiên cứu đánh giá rất cao và là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng đối với các chủng sinh Đại Chủng viện, Học viện của các Dòng Tu…

Bản dịch được thực hiện trong hơn 15 năm, kể từ khi Cha Thuấn du học về nước năm 1956 và gần hoàn tất cho đến khi mất năm 1975. Với việc xuất bản Kinh Thánh Cựu Ước lần này, Omega+ mong muốn giới thiệu Kinh Thánh Cựu Ước đến công chúng rộng rãi theo cách một cuốn sách kinh điển mà tất cả mọi người đều có thể tìm thấy giá trị, ý nghĩa riêng cho mình.