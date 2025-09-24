Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
KiotViet tiếp sức hộ kinh doanh khoán tại Quảng Ngãi chuyển đổi lên kê khai

24/09/2025 17:30 GMT+7

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện toàn quốc hỗ trợ hộ kinh doanh khoán chuyển đổi sang kê khai thuế, hội thảo 'Khéo kê khai – Thuế nhẹ vai' do KiotViet phối hợp Vietcombank Quảng Ngãi tổ chức đã diễn ra vào ngày 20.9 vừa qua.

Sự kiện có sự góp mặt của ông Đặng Văn Hoa, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tin học HTTP, ông Ao Công Vinh, Trưởng phòng Kinh doanh KiotViet Quảng Ngãi và đại diện Vietcombank Quảng Ngãi.

Hội thảo thu hút gần 150 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực: kinh doanh bán lẻ, quán ăn, phân phối vật tư nông nghiệp, phòng khám…

Thông qua các phần chia sẻ giá trị từ chuyên gia và phiên hỏi đáp 1-1 cho hộ kinh doanh bày tỏ những trăn trở trong giai đoạn chuyển đổi, hội thảo đã cung cấp các kiến thức về kê khai thuế một cách dễ hiểu cùng công cụ kê khai thuế thuận tiện để người bán hàng dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, đáp ứng sự thay đổi về quản lý thuế.

Nhiều phần quà thiết thực đã được trao tặng như máy POS, máy hiển thị QR, tài khoản thanh toán… góp phần hỗ trợ người kinh doanh hiện đại hóa mô hình vận hành và thanh toán.

Khép lại hội thảo, người tham dự đã hiểu rõ lợi ích của việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai: mang lại sự minh bạch, công bằng trong cộng đồng kinh doanh, đồng thời tạo cơ hội để các hộ từng bước tiếp cận công nghệ, làm quen với sổ sách và báo cáo, hướng tới hoạt động kinh doanh bài bản, bền vững hơn.

KiotViet chuyển đổi lên kê khai hội thảo ‘Khéo kê khai – Thuế nhẹ vai’ KiotViet phối hợp Vietcombank Quảng Ngãi
