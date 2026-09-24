KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE G2 MicroSD: Đồng hành cùng bạn trên mỗi hành trình

Khi công việc của thẻ nhớ là ghi lại mỗi ngày

Thẻ trong camera hành trình thường phải làm việc theo một nhịp khác với thẻ lưu ảnh cá nhân. Với chế độ ghi vòng lặp, dữ liệu mới liên tục được tạo ra và thay thế những đoạn cũ khi hết chỗ. Vì thế, bên cạnh dung lượng, khả năng chịu ghi nhiều lần là yếu tố đáng quan tâm.

EXCERIA HIGH ENDURANCE G2 sử dụng bộ nhớ BiCS FLASH 3D và được KIOXIA hướng đến camera hành trình, camera giám sát. Định hướng này phù hợp với người cần một chiếc thẻ phục vụ việc ghi hình thường xuyên trên xe hoặc tại nhà.

Nếu mỗi ngày lái xe nhiều giờ, hay để camera giám sát hoạt động trong thời gian dài, đây là nhu cầu nên tính đến từ lúc chọn thẻ. Một sản phẩm dành cho ghi đè thường xuyên sẽ đáng để cân nhắc trong bộ thiết bị của bạn.

Dung lượng quyết định khoảng thời gian có thể xem lại

Dòng HIGH ENDURANCE G2 có các lựa chọn từ 32GB đến 512GB. Khi chọn dung lượng, hãy bắt đầu từ câu hỏi bạn muốn giữ lại hình ảnh trong bao lâu trước khi camera ghi đè.

Chẳng hạn, bạn có thể muốn xem lại một đoạn đường đã đi từ buổi sáng, hoặc kiểm tra hình ảnh tại cửa nhà trong lúc vắng mặt. Nhu cầu giữ video càng lâu thì càng cần cân nhắc không gian lưu trữ, cùng chất lượng ghi và số luồng hình ảnh của camera.

KIOXIA ước tính bản 512 GB chứa khoảng 10 giờ 29 phút video 4K ở 100 Mbps. Đây là ví dụ theo điều kiện cụ thể; thời lượng trên camera của bạn sẽ thay đổi theo cách ghi hình. Trước khi mua, cần kiểm tra dung lượng tối đa mà thiết bị hỗ trợ.

Độ bền dành cho nhiều lần ghi hình

KIOXIA công bố mục tiêu ghi tích lũy khoảng 40.000 giờ Full HD cho bản 256 GB và khoảng 17.000 giờ 4K cho bản 512 GB. Các mốc này nói về nhiều lần ghi và ghi đè trong quá trình sử dụng, không phải số giờ video chứa cùng lúc trên thẻ.

Với người dùng camera, ý nghĩa của thông số nằm ở khả năng phục vụ một công việc lặp lại hằng ngày. Bạn không cần biến việc chọn thẻ thành phép tính phức tạp, nhưng nên đối chiếu số giờ camera hoạt động và chế độ ghi với phiên bản định mua.

Thẻ nhớ vẫn có tuổi thọ hữu hạn. Định kỳ mở lại vài đoạn video và lưu riêng những tệp quan trọng sẽ giúp bạn kiểm tra hệ thống có đang ghi đúng nội dung cần thiết hay không.

Bảng thông số kỹ thuật nhanh

Thông số EXCERIA HIGH ENDURANCE G2 Dung lượng 32 GB / 64 GB / 128 GB / 256 GB / 512 GB Giao tiếp UHS-I Đọc và ghi tối đa 100 MB/s và 50 MB/s Cấp tốc độ U3, V30, C10, A1 Mục tiêu ghi Full HD 32 GB: 5.000 giờ; 64 GB: 10.000 giờ; 128 GB: 20.000 giờ; 256 GB: 40.000 giờ Mục tiêu ghi 4K 512 GB: 17.000 giờ

Mục tiêu ghi tích lũy được tính ở Full HD 21 Mbps hoặc 4K 100 Mbps; kết quả thay đổi theo thiết bị và điều kiện sử dụng. Tốc độ đọc/ghi là mức tối đa công bố.

FAQ - Câu hỏi thường gặp

1. Thẻ này có dành cho camera giám sát tại nhà không?

Có, đây là một trong các nhu cầu KIOXIA hướng đến. Cần kiểm tra khả năng tương thích và dung lượng hỗ trợ của camera cụ thể.

2. Bản 256 GB lưu được 40.000 giờ video cùng lúc?

Không. Con số đó là mục tiêu ghi tích lũy qua nhiều lần ghi đè, khác với thời lượng video còn lưu trên thẻ.

3. Có nên luôn chọn bản dung lượng lớn nhất?

Hãy chọn theo thời gian cần giữ lại hình ảnh, số luồng ghi và dung lượng camera hỗ trợ. Bản lớn nhất chỉ hữu ích khi phù hợp với nhu cầu và thiết bị.

Lời kết

KIOXIA EXCERIA HIGH ENDURANCE G2 hướng đến một nhu cầu rõ ràng: Ghi hình thường xuyên trên camera hành trình và giám sát. Chọn đúng dung lượng và duy trì việc kiểm tra video sẽ giúp bạn chủ động hơn khi cần tìm lại những hình ảnh quan trọng.