Kịp thời nhập thuốc điều trị bệnh tay chân miệng nặng

Ngày 9.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có 21.000 ống thuốc phenobarbital dạng tiêm vừa về đến Việt Nam sau thời gian dài gián đoạn, kịp thời bổ sung nguồn thuốc quan trọng cho công tác điều trị bệnh tay chân miệng (TCM) đang trong giai đoạn đỉnh điểm.

Trước đó cũng đã có thêm 1.000 lọ gamma globulin được nhập về.

Thuốc phenobarbital do Công ty CP Phẩm Trung ương CPC1 nhập khẩu từ nhà sản xuất Incepta Pharmaceutical Ltd (Bangladesh) về Việt Nam và cung ứng ngay cho 3 bệnh viện chuyên khoa nhi và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Trước đó, nguồn thuốc này gián đoạn từ cuối năm 2020, Sở Y tế TP.HCM đã chọn lựa các thuốc an thần khác hiện có trên thị trường như Diazepam, Midazolam… để tạm thay thế trong thời gian chờ đợi các doanh nghiệp dược Việt Nam tìm nguồn cung ứng.

Hiện, để chủ động nguồn cung trong nước, Cục Quản lý dược cũng đã cấp phép nhập khẩu nguyên liệu phenobarbital cho Công ty CP dược Danapha (Đà Nẵng) để thực hiện sản xuất phenobarbital dạng tiêm và công ty đang triển khai kế hoạch sản xuất để sớm cung ứng cho các bệnh viện.

Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 8.8, TP.HCM có 16.824 ca mắc TCM. Hiện, các bệnh viện trên địa bàn TP đang điều trị cho 453 ca, trong đó có 25 ca nặng, hơn 2/3 trong số ca nặng là ở các tỉnh chuyển lên.

Thời gian qua, UBND TP.HCM đã gửi tin nhắn qua điện thoại cho người dân khuyến cáo để phòng bệnh TCM, người chăm sóc trẻ và trẻ em cần thường xuyên rửa tay, vệ sinh các vật dụng, đồ chơi của trẻ, bàn ghế, sàn nhà… Nếu nghi ngờ trẻ mắc bệnh tay chân miệng, hãy đưa trẻ đến khám tại các cơ sở y tế.