Kịp thời trao tôn giúp người dân vùng lũ dựng lại mái nhà

T RAO ĐÚNG LÚC

Tại xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), mưa lớn kéo dài từ giữa đến cuối tháng 11, sau đó tiếp tục tái diễn đầu tháng 12, gây lũ lớn, sạt lở, ngập sâu diện rộng. Nhiều hộ dân sinh sống ven sông, suối buộc phải sơ tán khẩn cấp. Đây là xã miền núi đặc biệt khó khăn, gần 97% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê, toàn xã có 9 căn nhà bị sập hoàn toàn, 37 căn nhà hư hỏng nặng, hàng chục hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn, đời sống càng thêm khó khăn chồng chất.

42 hộ dân ở xã Nam Khánh Vĩnh nhận 1.600 m2 tôn từ đại diện Báo Thanh Niên, Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ và Công ty TNHH Tôn Phú Mỹ Ảnh: Bá Duy

Trong bối cảnh đó, việc trao tặng tôn lợp mái được xem là giải pháp thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu cấp bách của người dân vùng lũ. Đoàn đã trao 1.600 m² tôn cho người dân xã Nam Khánh Vĩnh, ưu tiên các hộ nhà sập hoàn toàn, hư hỏng nặng, giúp bà con có điều kiện sớm sửa chữa, dựng lại mái nhà, ổn định chỗ ở.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Hữu Kế, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ, cho biết hai công ty mong muốn chung tay cùng địa phương sẻ chia khó khăn, góp một phần để bà con sớm an cư, ổn định sinh hoạt và sản xuất. "Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng", ông Kế nhấn mạnh.

Đại diện Tôn Phú Mỹ chuyển tôn cho người dân xã Nam Khánh Vĩnh Ảnh: Bá Duy

Theo đại diện chính quyền địa phương, tại tỉnh Khánh Hòa, các hộ có nhà sập hoàn toàn được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ, còn nhà hư hỏng nặng (sập một phần) được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Tuy nhiên, để dựng lại một căn nhà hoàn chỉnh, đặc biệt là phần mái, người dân vẫn cần thêm nguồn lực. Vì vậy, tôn lợp mái chính là "mảnh ghép" quan trọng giúp các khoản hỗ trợ phát huy hiệu quả, rút ngắn thời gian tái thiết.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, bày tỏ xúc động trước sự quan tâm kịp thời của Báo Thanh Niên và các doanh nghiệp. Theo bà Hoa, món quà 1.600 m² tôn không chỉ có giá trị vật chất lớn mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, giúp người dân thêm niềm tin để vượt qua giai đoạn khó khăn."Địa phương cam kết phân bổ nguồn tôn đúng đối tượng, ưu tiên các hộ bị sập, hư hỏng nặng nhà ở. Mỗi mái nhà được lợp lại sẽ luôn nhắc bà con nhớ đến nghĩa tình của những người đã đồng hành cùng Nam Khánh Vĩnh trong lúc gian khó", bà Hoa chia sẻ.

C HIA SẺ CÙNG NHỮNG PHẬN NGƯỜI KHỔ NHẤT

Trong số các hộ được hỗ trợ tại xã Nam Khánh Vĩnh, hoàn cảnh bà Cao Thị Liên khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Căn nhà nhỏ gắn bó cả đời của bà đã sập hoàn toàn sau những đợt mưa lũ liên tiếp. Nước lũ dâng cao cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản, cướp đi hai con heo, nguồn sinh kế ít ỏi mà gia đình chắt chiu bấy lâu.

Người dân xã Tây Hòa vui mừng nhận tôn để dựng lại nhà (mỗi hộ nhận 100 m2 tôn) Ảnh: Bá Duy

Bà Liên có 8 người con, các con lớn đã lập gia đình, chỉ còn 2 người con ở bên. Chồng đau ốm triền miên, không thể lao động nặng; một mình bà bươn chải nuôi gia đình bằng nghề làm rẫy trồng mì, trồng bắp. Thế nhưng mùa vụ năm nay gần như mất trắng vì mưa lũ. Những ngày nông nhàn, bà đi lột keo thuê, mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 50.000 đồng, đủ lo bữa ăn đạm bạc qua ngày.

Nhờ chính sách hỗ trợ của nhà nước, gia đình bà được cấp 60 triệu đồng để dựng lại mái ấm. Ngôi nhà mới bằng gạch, diện tích 51 m², đang được gấp rút hoàn thiện. Nhận thêm những tấm tôn hỗ trợ, bà Liên xúc động nói: "Có thêm tôn lợp mái, tôi yên tâm hơn, chỉ mong kịp có nhà mới để đón tết".

Tại xã Tây Hòa (Đắk Lắk), bà Nguyễn Thị Xuân Chín (50 tuổi, thôn Phước Thịnh) cũng là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề. Căn nhà nơi vợ chồng bà sinh sống gần 20 năm qua đã bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ. Khi nước dâng quá nhanh, hai vợ chồng chỉ kịp chạy lũ, toàn bộ tài sản đều bị cuốn trôi.

Gia đình bà có 1 sào đậu bắp, 1 sào hoa cúc và 1 sào hành củ chuẩn bị thu hoạch thì đều bị hư hỏng. "Sau lũ, gia đình gần như trắng tay, nhưng may mắn là không ai bị thiệt hại về người, nên vợ chồng tôi cố gắng làm lại để khôi phục cuộc sống", bà Chín chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Kế (trái), Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ, trao bảng tượng trưng 1.300 m2 tôn cho đại diện xã Tây Hòa Ảnh: Bá Duy

Trước đó, gia đình bà đã nhận được 1 triệu đồng hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Thép tấm lá Phú Mỹ. Đợt này, tiếp tục được Báo Thanh Niên phối hợp cùng hai công ty trao tặng 100 m² tôn để dựng lại nhà ở, bà không giấu được xúc động: "Có thêm tôn lợp mái, gia đình tôi thật sự rất vui mừng và hạnh phúc. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên, Công ty Thép tấm lá Phú Mỹ và Công ty Tôn Phú Mỹ đã sẻ chia với người dân chúng tôi trong lúc khó khăn nhất".

Với nhiều hộ dân vùng lũ, những tấm tôn được trao tặng không chỉ là vật liệu xây dựng, mà còn là điểm tựa để họ bắt đầu lại, sớm sửa sang mái nhà, ổn định chỗ ở, từng bước vượt qua mất mát sau thiên tai.