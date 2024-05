Kita Group tạo giá trị đột phá tại Mega Smart City Cần Thơ

Mega Smart City sở hữu vị trí chiến lược trung tâm hành chính mới TP.Cần Thơ

Cần Thơ là một trong 5 đô thị loại I trực thuộc Trung ương, có vai trò là trung tâm kinh tế trọng điểm, sầm uất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Để phát triển Đại đô thị Mega Smart City xứng với tầm vóc của thành phố phát triển bậc nhất miền Tây, Chủ đầu tư dự án là Công ty CP KITA Invest (thuộc KITA Group) sẽ tăng cường đầu tư ứng dụng các công nghệ vào công tác quản lý vận hành, giúp khách hàng và cư dân có trải nghiệm sống thông minh với đa dạng tiện ích. Đây là lý do dự án được đổi tên từ Stella Mega City (mang ý nghĩa thành phố ngôi sao) thành Mega Smart City (thành phố thông minh).

Phối cảnh tổng thể Mega Smart City

Với quy mô lên đến 150ha, đại đô thị Mega Smart City tọa lạc tại vị trí mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt và Lê Hồng Phong - quỹ đất đắc địa ngay cạnh sân bay quốc tế Cần Thơ và trung tâm hành chính Q.Bình Thủy.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Q.Bình Thủy sẽ trở thành trung tâm mới, động lực mũi nhọn cho sự phát triển của TP.Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí đắc địa này, Tập đoàn Aeon Mall cũng lựa chọn nơi đây để xây dựng trung tâm thương mại quy mô 250 triệu USD. Aeon Mall sẽ tạo nên không gian mua sắm, vui chơi, giải trí hiện đại bậc nhất khu vực. Dự án Mega Smart City nằm cách Aeon Mall chưa đầy 1km nhanh chóng tạo thế đột phá, đưa giá trị bất động sản nơi đây trở thành tâm điểm của khu vực.

Mega Smart City - Đại đô thị tầm vóc bậc nhất miền Tây

Dự án bao gồm nhiều loại hình như khu biệt thự compound, khu nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, khu căn hộ cao tầng, trung tâm phức hợp TMDV, khu phức hợp khách sạn chuẩn 4-5 sao… được CĐT quy hoạch thành các phân khu nổi bật và ấn tượng như: The Ambi; The Central; Stella.

Phối cảnh dãy nhà phố thương mại thuộc phân khu The Ambi

Mega Smart City hướng đến phong cách sống thông minh cho cộng đồng cư dân

Được đánh giá là biểu tượng cho sự phát triển của "thủ phủ miền Tây", Mega Smart City đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất để hình thành một khu đô thị kiểu mẫu đáng sống "All in one", bao gồm: hệ tiện ích quy hoạch đồng bộ, đẳng cấp; thiết kế kiến trúc hiện đại, chỉn chu; cộng đồng văn minh, chất lượng;

Đây là dự án độc đáo tại Cần Thơ hội tụ 3 yếu tố giá trị hình thành một khu đô thị đẳng cấp như: Đô thị sân bay với điểm nhấn là trung tâm Logistics hàng không Cần Thơ được hình thành sẽ tạo nên vùng phát triển đô thị sân bay với khả năng kết nối giao thương lớn ; đô thị cận sân Golf (Hệ thống Golf Academy đã hoàn thiện và đi vào hoạt động rộng 25.000 m2), đô thị xanh (với hệ thống 10.000 cây xanh tạo môi trường sống chất lương)

Hệ thống Golf Academy tiện ích đẳng cấp

Với định hướng trở thành đại đô thị tầm vóc bậc nhất thủ phủ miền Tây, KITA Invest sẽ đưa các giải pháp công nghệ hiện đại theo xu hướng số hóa. Định hướng này đảm bảo cho sự phát triển bền vững, góp phần gia tăng giá trị dự án, mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm chuẩn mới "sống thông minh" cho cộng đồng Mega Smart City.

Pháp lý hoàn chỉnh "bảo chứng" cho dòng lợi nhuận tiềm năng, bền vững

Hiện tại, Mega Smart City đã hoàn thiện hạ tầng và bàn giao sản phẩm, cùng với đó, chủ đầu tư đang thực hiện lộ trình bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho khách hàng. Có thể nói, đây là dự án hiếm hoi đầy đủ pháp lý và ra sổ trong thời điểm này, thể hiện uy tín của CĐT trong việc phát triển dự án.

Với hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giao thông kết nối chặt chẽ, tiến độ đảm bảo, đại đô thị Mega Smart City được giới chuyên gia đánh giá là dự án đáng sống và giá trị bậc nhất miền Tây Nam Bộ, hứa hẹn sẽ tạo cú hích đột phá cho thị trường trong thời gian tới.

Đây cũng là định hướng của KITA Group tại các quỹ đất của tập đoàn: phát triển các dòng sản phẩm bất động sản ứng dụng công nghệ thông minh nhằm mang đến cuộc sống hiện đại, chất lượng và tiện lợi trong cuộc sống cho cư dân.

Tại phía Nam, bên cạnh khu đô thị Mega Smart City quy mô tầm cỡ khu vực, KITA Group hiện đang đầu tư và phát triển một số dự án trọng điểm khác, sắp ra mắt thị trường TP.HCM như dự án căn hộ hạng sang tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM); dự án căn hộ cao cấp quy mô hơn 3ha mặt tiền Đại lộ Võ Văn Kiệt và một số quỹ đất để phát triển dự án tại Q.7…