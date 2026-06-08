KITA Group và câu chuyện tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Đây là hành trình tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua việc kết nối công nghệ, nguồn lực và các tiêu chuẩn quốc tế với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Khát vọng kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu

Trong hơn một thập kỷ phát triển, KITA Group đã khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực bất động sản với các dự án như GIA by KITA, Hoa Lac Metro City tại Hà Nội, Kiều by KITA, Ansana by KITA tại TP.HCM, KITA Airport City tại Cần Thơ cùng nhiều dự án quy mô tại các địa phương trên cả nước. Năm 2025, các dự án của KITA Group liên tiếp được vinh danh tại giải thưởng danh giá PropertyGuru Vietnam Property Awards với các hạng mục Best Luxury Housing Development - Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (GIA by KITA) và Best Connectivity Township Development - Khu đô thị có kết nối giao thông xuất sắc (KITA Airport City), ghi nhận năng lực phát triển dự án, quản trị và tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp.

GIA by KITA được vinh danh Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025

Tuy nhiên, khi đô thị trở thành nơi hội tụ của công nghệ, năng lượng, giao thông, thương mại và các dịch vụ chất lượng cao, vai trò của một nhà phát triển không còn dừng lại ở việc xây dựng nhà ở hay hạ tầng mà đòi hỏi một hệ sinh thái vận hành toàn diện, nơi các lĩnh vực kinh tế cùng kết nối để tạo nên giá trị sống bền vững cho cộng đồng.

Chính từ nhu cầu đó, KITA Group bắt đầu mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực mới như giao thông xanh, năng lượng sạch, thương mại điện tử và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, từng bước tham gia vào các chuỗi giá trị có quy mô rộng lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu.

Để hiện thực hóa chiến lược này, KITA Group đẩy mạnh hợp tác với các đối tác uy tín trong khu vực và trên thế giới nhằm tiếp cận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị hiện đại và các mô hình phát triển đã được kiểm chứng. Thông qua quá trình hợp tác, chuyển giao và nội địa hóa các giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, doanh nghiệp đang từng bước mở rộng vai trò từ một nhà phát triển đô thị sang cầu nối giữa các nguồn lực toàn cầu và nhu cầu phát triển trong nước.

Kết nối nguồn lực toàn cầu để tạo ra giá trị phù hợp với thị trường Việt Nam

Đằng sau mỗi lĩnh vực mà KITA Group mở rộng đầu tư là một định hướng xuyên suốt: đưa những giá trị mang xu hướng của thế giới để phục vụ nhu cầu phát triển trong nước. Thông qua hợp tác với các đối tác quốc tế, doanh nghiệp không chỉ tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến mà còn từng bước chuyển hóa những nguồn lực đó thành các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực giao thông xanh, KITA Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Chery Commercial Bozhou (Trung Quốc) nhằm tham gia sản xuất và phân phối độc quyền một số dòng xe thương mại chạy điện tại Việt Nam. Điểm đáng chú ý là các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển phù hợp với điều kiện vận hành thực tế, hạ tầng giao thông cũng như các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam, thay vì đơn thuần đưa nguyên mẫu từ thị trường nước ngoài vào sử dụng. Thông qua việc hợp tác với các đơn vị thuộc hệ sinh thái công nghệ của Tập đoàn Chery, một trong những "ông lớn" của ngành xe Trung Quốc, KITA Group từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp giao thông xanh và logistics đô thị hiện đại.

KITA Group đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Chery Commercial Bozhou (Trung Quốc) nhằm tham gia sản xuất và phân phối một số dòng xe thương mại chạy điện tại Việt Nam

Ở lĩnh vực năng lượng sạch, KITA Group thúc đẩy hợp tác với Cowboy Clean Fuels (Hoa Kỳ) để nghiên cứu và phát triển các giải pháp khí tự nhiên tái tạo (Renewable Natural Gas - RNG). Đây là một trong những hướng đi đang được nhiều quốc gia quan tâm trong chiến lược giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng.

Ở lĩnh vực thương mại điện tử, KITA Group cùng đối tác quốc tế phát triển KITA-ESS với mục tiêu xây dựng nền tảng kết nối thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, mô hình này không chỉ tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho doanh nghiệp, mà còn góp phần đưa hàng hóa, sản phẩm và thương hiệu Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại toàn cầu.

Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, KITA Group định hướng phát triển mô hình hiện đại, đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị y khoa hiện đại thuộc nhóm tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay, cùng công nghệ chẩn đoán, tầm soát và điều trị tiên tiến trong nhiều chuyên khoa.

Bức tranh trên cho thấy cách mà KITA Group tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ với vai trò tiếp nhận công nghệ hay sản phẩm, mà còn là cầu nối chuyển hóa những giá trị quốc tế thành các giải pháp phù hợp với thực tiễn trong nước.