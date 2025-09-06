Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Kixx chuẩn hóa hệ thống sản phẩm tối ưu lựa chọn cho người tiêu dùng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
06/09/2025 08:00 GMT+7

Kixx tái cấu trúc toàn bộ hệ thống sản phẩm và thiết kế bao bì, hướng tới định vị rõ ràng hơn, trực quan hơn cho người tiêu dùng tại các thị trường quốc tế.

Kixx thay đổi bộ nhận diện thương hiệu thân thiện hơn

Khi trải nghiệm tiêu dùng trở thành một phần quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu, ngay cả những lĩnh vực kỹ thuật cao như dầu nhờn cũng buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Với thương hiệu dầu nhớt hàng đầu đến từ Hàn Quốc Kixx, sự thay đổi không chỉ nằm ở hiệu suất sản phẩm, mà bắt đầu từ điều tưởng như nhỏ nhất như tên gọi và thiết kế bao bì.

Mới đây, Kixx chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng sau 20 năm ra mắt. Bằng việc đơn giản hóa cách phân loại sản phẩm và chuẩn hóa ngôn ngữ nhận diện trên toàn bộ hệ thống, thương hiệu đang rút ngắn khoảng cách giữa kỹ thuật viên, người tiêu dùng, và nhãn hàng.

Kixx chuẩn hóa hệ thống sản phẩm tối ưu lựa chọn cho người tiêu dùng - Ảnh 1.

Kixx chính thức giới thiệu hình ảnh nhận diện mới

Sự thay đổi này không mang tính hình thức, mà phản ánh tư duy "lấy người dùng làm trung tâm" trong bối cảnh hành vi tiêu dùng toàn cầu ngày càng hướng đến sự trực quan, minh bạch và dễ tiếp cận. Từ tên sản phẩm, từ nhãn mác đến quy cách đóng gói, mọi chi tiết đều được Kixx tái thiết kế với mục tiêu tối ưu trải nghiệm, đồng thời củng cố bản sắc thương hiệu trong giai đoạn đẩy mạnh sự hiện diện tại thị trường quốc tế.

Cốt lõi trong lần cải tổ này là việc chia danh mục sản phẩm dầu động cơ thành ba nhóm ứng dụng chính:

  • Dầu động cơ cho xe ô tô con (Passenger Car Motor Oil): Ký hiệu BIO, Hybrid, PAO, GX.
  • Dầu động cơ cho xe máy (Motorcycle Engine Oil): Ký hiệu MX.
  • Dầu động cơ xe thương mại hạng nặng (Heavy Duty Engine Oil): Ký hiệu DX.
Kixx chuẩn hóa hệ thống sản phẩm tối ưu lựa chọn cho người tiêu dùng - Ảnh 2.

Dòng sản phẩm MX dành cho xe máy

Song song đó là hệ thống phân cấp hiệu suất theo ba cấp độ 9,7,5 (ví dụ: GX9, GX7, GX5), cho phép người tiêu dùng dễ dàng so sánh hiệu suất giữa các dòng sản phẩm và lựa chọn theo nhu cầu sử dụng, thay vì phải giải mã các thuật ngữ kỹ thuật chuyên sâu như trước đây. Đặc biệt đổi tên dòng sản phẩm PAO 100 (trước đây là PAO 1) để thể hiện rõ ràng và trực quan rằng sản phẩm này được sản xuất từ 100% dầu gốc PAO.

Kixx chuẩn hóa hệ thống sản phẩm tối ưu lựa chọn cho người tiêu dùng - Ảnh 3.

Hệ thống sản phẩm được phân cấp hiệu suất theo ba cấp độ

Thiết kế nhãn bao bì mới - Từ chi tiết đến trải nghiệm toàn diện

Nhằm đồng bộ với hệ thống nhận diện mới, Kixx cũng tiến hành thay đổi toàn bộ thiết kế nhãn bao bì cho hệ thống sản phẩm dầu động cơ. Thiết kế mới không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn truyền tải thông tin rõ ràng hơn, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết đặc điểm sản phẩm ngay lập tức, đồng thời củng cố hình ảnh thương hiệu nhất quán.

Kixx chuẩn hóa hệ thống sản phẩm tối ưu lựa chọn cho người tiêu dùng - Ảnh 4.

Khách hàng dễ dàng nhận diện các dòng dầu nhớt thông qua màu sắc

Bao bì nâng cấp giữ lại đường chéo đặc trưng, bổ sung họa tiết vân tỏa tròn tượng trưng cho hiệu suất mạnh mẽ. Đồng thời áp dụng bảng màu riêng biệt cho từng nhóm tính năng, hỗ trợ quá trình nhận diện, ví dụ gam màu đỏ cho MX, vàng cho GX, xanh lá cho DX v.v,… Bao bì plastic dung tích nhỏ cũng được làm mới về cấu trúc với hình dáng góc cạnh và chắc chắn hơn, đảm bảo phù hợp cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Về phía người tiêu dùng, hệ thống sản phẩm mới mang lại trải nghiệm đơn giản, rõ ràng và minh bạch hơn. Người dùng dễ dàng xác định loại dầu phù hợp với phương tiện, hiểu về cấp độ hiệu suất, tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc điểm sử dụng chỉ sau một lần nhìn vào bao bì. Đây là một bước tiến quan trọng trong ngành dầu nhờn, vốn từ lâu vẫn bị xem là phức tạp, khó hiểu với người dùng phổ thông. Được biết, sản phẩm với thiết kế bao bì mới dự kiến sẽ đến tay người tiêu dùng Việt Nam trong trong khoảng cuối năm nay và đầu năm sau.

Kixx chuẩn hóa hệ thống sản phẩm tối ưu lựa chọn cho người tiêu dùng - Ảnh 5.

Diện mạo ấn tượng sau khi thay đổi thiết kế bao bì

Khi kỹ thuật trở nên phổ cập và người tiêu dùng trở nên am hiểu hơn, khả năng giao tiếp hiệu quả qua thiết kế và cấu trúc sản phẩm chính là yếu tố tạo nên khác biệt. Trong bước chuyển này, Kixx không chỉ đơn thuần cải tiến bề ngoài, mà đang đặt nền móng cho một hệ ngôn ngữ thương hiệu mới.

Khám phá thêm chủ đề

