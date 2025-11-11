Kixx hợp tác GS25 mở điểm bán và thay nhớt xe máy dành cho khách bận rộn

Dễ dàng mua dầu nhớt Kixx ngay tại cửa hàng GS25

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, việc chăm sóc xe như thay nhớt định kỳ tưởng như là một việc nhỏ nhưng lại luôn tốn thời gian. Nay chỉ với một điểm dừng tại GS25, người tiêu dùng tại TP.HCM có thể chọn dầu nhớt Kixx trên kệ và bước thẳng sang trạm kỹ thuật liền kề để được thay miễn phí. Mọi thao tác trở nên gọn gàng, rõ ràng và dễ chịu hơn.

Trạm thay nhớt Kixx Station tại địa chỉ 314 Tân Kỳ Tân Quý

Dịch vụ mới này chính thức vận hành từ ngày 10.11.2025, tại phường Tân Sơn Nhì, mở đầu bằng ba cửa hàng GS25: 314 Tân Kỳ Tân Quý, 105 Tân Kỳ Tân Quý và 77 Tân Sơn Nhì. Khách hàng mua dầu nhớt Kixx tại các điểm trên chỉ cần mang sản phẩm cùng hóa đơn đến trạm thay nhớt Kixx Station đặt ngay tại cửa hàng GS25 số 314 để được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.

Tại cửa hàng GS25, Kixx cung cấp hai sản phẩm: Kixx MX9 4T SP/MA2 10W-40 dành cho xe số và Kixx MX9 Scooter SN/MB 5W-40 dành cho xe tay ga. Đây đều là dòng dầu nhớt cao cấp, đạt chuẩn quốc tế, giúp tối ưu vận hành và bảo vệ động cơ trong điều kiện giao thông đô thị và khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Đại diện của Kixx và GS25 tại lễ khai trương trạm thay nhớt

Điểm nổi bật của mô hình nằm ở sự kết nối liền mạch giữa điểm bán và dịch vụ hậu mãi. Người dùng có thể hoàn thành mọi thao tác trong một không gian quen thuộc, nơi vốn đã trở thành điểm dừng hàng ngày của giới trẻ, nhân viên văn phòng và cư dân đô thị.

Quan trọng hơn, mô hình bán tại cửa hàng tiện lợi tạo ra một điểm chạm hoàn toàn mới. Dầu nhớt vốn thường gắn với garage và thợ máy, nay xuất hiện trong không gian hiện đại, sạch sẽ, có giờ mở cửa linh hoạt và lưu lượng người dùng cao.

Trải nghiệm liền mạch và sự an tâm cho khách hàng đô thị

Nhìn từ trải nghiệm thực tế của khách hàng, dịch vụ mới của Kixx đem lại cảm giác thoải mái và chủ động hơn hẳn. Việc chọn dầu nhớt Kixx ngay trên kệ GS25 khiến mọi thứ trở nên rõ ràng. Sản phẩm trưng bày đầy đủ tem nhãn, giá niêm yết minh bạch, hóa đơn chính hãng. Người dùng không còn phải băn khoăn về mức giá hay lo lắng về chất lượng dịch vụ thay nhớt xe máy.

Khách hàng trẻ háo hức tham dự sự kiện khai trương

Sau khi mua sản phẩm, khách hàng chỉ cần bước vài bước là đến trạm thay nhớt. Quy trình gọn gàng, không chờ đợi lâu, không bị gợi ý thêm những dịch vụ ngoài mong muốn. Mọi thứ đều diễn ra theo một nhịp độ nhẹ nhàng, đúng với tinh thần tiện lợi mà dịch vụ hướng tới.

Với những khách hàng không am hiểu kỹ thuật, việc được kỹ thuật viên của Kixx hỗ trợ tận tình là một điểm cộng rõ rệt. Họ được giải thích về chu kỳ thay nhớt, dấu hiệu xe cần bảo dưỡng hay cách chăm sóc xe để vận hành ổn định. Những hướng dẫn này giúp người dùng hiểu hơn về chiếc xe của mình, điều mà không phải tiệm sửa xe nào cũng đủ thời gian và tiêu chuẩn phục vụ để cung cấp.

Kỹ thuật viên của Kixx hướng dẫn thay nhớt và chăm sóc xe

Một điểm thú vị khác là sự linh hoạt về thời điểm. GS25 hoạt động dài giờ nên khách đi làm muộn, sinh viên học tối hay người làm việc ca kíp đều có thể tranh thủ ghé mua nhớt bất cứ lúc nào. Cảm giác "dịch vụ luôn sẵn sàng" khiến giải pháp này phù hợp với nhịp sống nhanh của đô thị, nơi ai cũng muốn tiết kiệm từng khoảng thời gian nhỏ trong ngày.

Đằng sau dịch vụ mới mẻ này là một thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam: Dầu nhớt Kixx trực thuộc tập đoàn GS Caltex Hàn Quốc, nhãn hàng đã có hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, nổi bật trong phân khúc dầu nhớt cao cấp. Thương hiệu này được biết đến nhờ chất lượng ổn định, công nghệ pha chế tiên tiến và các đa dạng danh mục sản phẩm.

Khách hàng được hướng dẫn trực tiếp đổ nhớt vào xe

Dù còn rất mới, mô hình "mua dầu nhớt tại GS25 - thay miễn phí tại trạm liền kề" mở ra nhiều triển vọng nâng tầm tiêu chuẩn bảo dưỡng xe máy theo hướng minh bạch, chủ động và gần gũi hơn. Với nền tảng là uy tín lâu năm của Kixx tại thị trường Việt Nam, Kixx Station được kỳ vọng sẽ được nhân rộng sang nhiều địa bàn khác. Khi chất lượng sản phẩm, sự tiện lợi và trải nghiệm người dùng hòa vào nhau, hành trình chăm sóc xe có thể trở nên đơn giản và dễ chịu hơn với bất kỳ ai, đúng với tinh thần mà Kixx đang hướng tới.