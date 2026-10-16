KN Holdings được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á APEA 2026

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn - đại diện KN Holdings nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2026”

Với chủ đề "Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai", APEA 2026 đề cao những doanh nghiệp (DN) không chỉ ghi dấu bằng thành tựu kinh doanh, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn, năng lực thích ứng, đổi mới sáng tạo và những đóng góp dài hạn cho nền kinh tế. Giải thưởng là dấu mốc ghi nhận hành trình xây dựng hệ sinh thái đầu tư đa ngành, củng cố năng lực vận hành và theo đuổi định hướng phát triển dài hạn của KN Holdings.

Với tầm nhìn dài hạn và năng lực phát triển kinh doanh đa ngành, Tập đoàn KN Holdings là DN xuất sắc châu Á 2026

Đối với KN Holdings, tinh thần "kiến tạo di sản" được thể hiện qua cách tập đoàn lựa chọn lĩnh vực đầu tư, phát triển dự án và tạo dựng giá trị qua thời gian. Trên nền tảng hệ sinh thái đa ngành gồm bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics, KN Holdings hướng đến kết nối các nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026

Tầm nhìn dài hạn, phát triển hệ sinh thái đa ngành

Trong bối cảnh kinh tế chuyển dịch theo hướng xanh hóa, số hóa và hội nhập sâu rộng, KN Holdings phát triển hệ sinh thái đa ngành theo định hướng khai thác hiệu quả nguồn lực, tăng cường tính bổ trợ giữa các lĩnh vực và tạo lập giá trị dài hạn.

Trong lĩnh vực bất động sản, KN Holdings là một trong những DN Việt Nam đầu tiên hợp tác với đối tác quốc tế CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản), phát triển nhiều dự án tại TP.HCM, tiêu biểu như The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define.

Từ những thành công của các dự án đã triển khai tại TP.HCM và Đồng Nai, KN Holdings tiếp tục đầu tư, phát triển Dự án CaraWorld Cam Ranh với quy mô gần 800 ha. Dự án được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận là Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế, với hệ sinh thái đô thị, nghỉ dưỡng và giải trí được hình thành đồng bộ cùng sân golf KN Golf Links, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Cam Ranh, CaraBeach Retreat và các phân khu đô thị đã bàn giao sản phẩm đạt chất lượng cao đến khách hàng.

CaraWorld Cam Ranh – dự án bất động sản tiêu biểu của KN Holdings từng được vinh danh Top 10 Đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tốt nhất Việt Nam tháng 6 vừa qua

Bên cạnh cụm resort – khách sạn nghỉ dưỡng mang chuẩn mực quốc tế, lĩnh vực dịch vụ còn ghi dấu với Long Thanh Golf Club 36 hố có quy mô khoảng 118 ha và KN Golf Links Cam Ranh 27 hố rộng khoảng 90 ha. Hai điểm đến này từng vinh danh tại nhiều giải thưởng lớn và là nơi đăng cai các giải golf quốc tế quy mô và uy tín, trong đó KN Golf Links Cam Ranh tổ chức The International Series Vietnam thuộc hệ thống Asian Tour năm 2023 và các giải đấu thuộc chuỗi Legend Tour 2025; hay Long Thanh Golf Club sẽ là địa điểm tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống Asian Tour 2027. Những sự kiện này góp phần nâng cao vị thế các điểm đến golf tại Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế.

KN Golf Links Cam Ranh được tư vấn thiết kế bởi huyền thoại golf Greg Norman là điểm đến yêu thích của cộng đồng golf quốc tế

Không chỉ phát triển các dự án quy mô lớn trong nước, KN Holdings còn mở rộng hoạt động đầu tư ra thị trường khu vực với các dự án tiêu biểu tại Lào như Đặc khu Kinh tế Long Thành - Viêng Chăn và sân golf Long Thành - Viêng Chăn; thể hiện định hướng đa dạng hóa địa bàn đầu tư, mở rộng phạm vi hoạt động và từng bước khẳng định năng lực triển khai các dự án ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ở lĩnh vực khu công nghiệp, tập đoàn phát triển các thành phố công nghiệp KNIC (KN Industrial City) theo định hướng thông minh, thế hệ mới với 2 khu công nghiệp tại Long Thành (Đồng Nai) có quy mô giai đoạn 1 dự kiến khoảng 2.000 ha. Các dự án hướng đến hình thành không gian sản xuất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ logistics đồng bộ, đáp ứng nhu cầu kết nối và vận hành của DN. Trong quá trình quy hoạch, KN Holdings hợp tác với các đơn vị tư vấn Nhật Bản, gồm Nippon Koei tại KNIC Nam Long Thành và Nikken Sekkei tại KNIC Đông Long Thành, nhằm vận dụng kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch, tổ chức không gian và phát triển hạ tầng công nghiệp.

Khu công nghiệp KNIC Đông Long Thành là một trong những dự án hạ tầng công nghiệp xanh – thông minh - sinh thái của KN Holdings

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sau khoảng bảy năm kể từ khi bắt đầu đầu tư vào năm 2018 và đưa nhà máy đầu tiên vào vận hành thương mại tháng 6.2019, hiện ba nhà máy điện mặt trời tại Khánh Hòa đang hoạt động với tổng công suất 200 MWp. Đây là nền tảng để Tập đoàn tiếp tục phát triển danh mục điện mặt trời nổi với tổng công suất 2.630 MWp nằm trong quy hoạch điện quốc gia, trong đó nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai xây dựng.

Nhà máy điện KN Vạn Ninh, một trong 3 nhà máy điện KN Holdings đầu tư và phát triển tại Khánh Hòa

Kiến tạo giá trị, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Với KN Holdings, tinh thần "khơi nguồn tương lai" được thể hiện qua việc kiên định với triết lý phát triển bền vững, luôn gắn kết hiệu quả kinh doanh với trách nhiệm xã hội, chú trọng cân bằng giữa sự phát triển, môi trường và cộng đồng, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và kiến tạo giá trị dài hạn. Đến nay, tập đoàn đã đóng góp hơn 3.000 tỉ đồng cho các hoạt động y tế, giáo dục, môi trường, an sinh xã hội và hỗ trợ thiên tai.

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KN Holdings đại diện Tập đoàn trao bảng đóng góp 180 tỉ đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước

Đón nhận vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và hưởng ứng chủ đề "Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, Khơi nguồn tương lai", trong thời gian tới, KN Holdings tiếp tục phát triển theo chiều sâu, phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả đầu tư và theo đuổi định hướng phát triển bền vững, hướng đến tạo dựng những giá trị lâu dài cho nền kinh tế và xã hội Việt Nam.