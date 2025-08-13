KN Holdings hợp tác Samsung C&T phát triển 864 MW điện mặt trời nổi

Dự Diễn đàn có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok, cùng đại biểu cấp cao hai nước và trên 400 doanh nghiệp hàng đầu với trên 500 đại biểu đến từ hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok chứng kiến nhóm các đơn vị, doanh nghiệp về năng lượng - công nghiệp trao thỏa thuận hợp tác

Tại diễn đàn, Tập đoàn KN Holdings đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Samsung C&T để triển khai ba dự án điện mặt trời nổi tại hồ thủy điện KN Srepok 3, KN Ialy Gia Lai và KN Ialy Kon Tum. Tổng công suất dự kiến đạt 864 MW.

Các dự án sẽ áp dụng cơ chế Hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA), ưu tiên cung cấp điện sạch cho các khách hàng tiêu thụ lớn. Việc này giúp giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo và góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng xanh của Việt Nam.

Bà Lê Nữ Thùy Dương - Phó Chủ tịch KN Holdings cùng ông Heo Wook - Phó Chủ tịch phụ trách đầu tư toàn cầu, Samsung C&T (thứ hai từ trái sang) trao thỏa thuận hợp tác

Đại diện KN Holdings cho biết, Samsung C&T (Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Samsung) là doanh nghiệp giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với các dự án công suất lớn trên toàn cầu. Hai bên sẽ phối hợp cùng triển khai các dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn của KN Holdings với công nghệ hiện đại, hiệu quả trong đầu tư cũng như vận hành, góp phần tạo nguồn năng lượng sạch và bền vững cho Việt Nam.

Việc trao MOU tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, sự kiện cấp cao do lãnh đạo hai nước đồng chủ trì, khẳng định bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng sạch của KN Holdings. Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành của doanh nghiệp với định hướng hợp tác năng lượng mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc, phù hợp các cam kết giảm phát thải và phát triển kinh tế xanh của hai quốc gia.