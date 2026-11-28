Với tổng vốn đầu tư hơn 7.661 tỉ đồng, công suất thiết kế 304 MW và sản lượng điện dự kiến 605 triệu kWh/năm, dự án góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây nguyên.

Đại diện chủ đầu tư cùng lãnh đạo địa phương cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án Nhà máy Điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3

Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; khai thác hiệu quả tiềm năng điện mặt trời nổi

Với quy mô công suất hàng đầu Đông Nam Á, dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn đầu tiên được khởi công tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 3.2026. Nhà máy được xây dựng trên khoảng 354 ha mặt nước hồ thủy điện Srêpốk 3, được đầu tư đồng bộ với trạm biến áp nâng áp 35/500 kV, khu vực phục vụ vận hành và trạm biến áp có diện tích khoảng 6 ha, công suất dự kiến 375 MVA và đường dây 500 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

Toàn cảnh lễ khởi công Nhà máy Điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 tại Đắk Lắk

Phát triển điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện đòi hỏi các giải pháp chuyên biệt về thiết kế, vật liệu và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn, hiệu suất và khả năng vận hành ổn định trong điều kiện đặc thù của môi trường mặt nước. Do vậy, dự án chú trọng ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới trong khai thác, sản xuất, lưu trữ, truyền tải, phân phối năng lượng.

Tại KN Srêpốk 3, chủ đầu tư ứng dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật hiện đại từ những thương hiệu uy tín quốc tế; sử dụng công nghệ, trang thiết bị thân thiện với môi trường như hệ phao và neo, tấm quang điện, bộ biến tần cùng máy biến áp. Các thiết bị được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về hiệu suất, độ bền và khả năng vận hành lâu dài của nhà máy.

Đặc biệt, nhà máy tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) với công suất tương đương 10% công suất nhà máy và thời lượng lưu trữ 2 giờ, hỗ trợ điều tiết nguồn điện, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành và tối ưu hiệu quả khai thác năng lượng tái tạo.

Dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2027, dự án ước tính đóng góp cho ngân sách địa phương hơn 170 tỉ đồng/năm, đồng thời bổ sung nguồn điện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Ông Đỗ Hữu Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Hữu Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của KN Holdings, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Srepok 3 cùng các đơn vị trong quá trình chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Lãnh đạo tỉnh bày tỏ kỳ vọng dự án sẽ phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo của địa phương, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Chiến lược đầu tư dài hạn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, năng lượng sạch ngày càng trở thành yếu tố quyết định đối với sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Tập đoàn KN Holdings xác định đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, phù hợp với yêu cầu sử dụng hiệu quả tài nguyên nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh quốc gia và đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần phục vụ nhu cầu điện sạch ngày càng cao cho phát triển kinh tế, và nâng cao đời sống Nhân dân.

KN Holdings tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo từ năm 2018 với 3 dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa có tổng công suất 200 MWp. Trên nền tảng kinh nghiệm đầu tư và vận hành các nhà máy điện mặt trời, Tập đoàn đã xây dựng danh mục đầu tư dài hạn hai loại hình điện mặt trời nổi và điện mặt trời mái, nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo trên mặt nước và các công trình hiện hữu, hạn chế nhu cầu sử dụng thêm quỹ đất cho phát triển nguồn điện.

Danh mục các dự án này có tổng quy mô dự kiến 3.830 MWp, đã được đưa vào quy hoạch điện quốc gia. KN Srêpốk 3 là một trong những dự án thuộc danh mục đang được KN Holdings triển khai, cùng với một số dự án khác đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KN Holdings - phát biểu tại Lễ khởi công Nhà máy Điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3

Đại diện chủ đầu tư cho biết, bên cạnh bất động sản, dịch vụ, khu công nghiệp và logistics, năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực đầu tư trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia và bảo vệ môi trường sinh thái. Trong đó, KN Srêpốk 3 là dự án quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của KN Holdings, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam vào năm 2050. Trong chiến lược kinh doanh của KN Holdings, năng lượng tái tạo còn có vai trò hỗ trợ phát triển các lĩnh vực khu công nghiệp và logistics. Khi yêu cầu về sử dụng năng lượng sạch và giảm phát thải ngày càng được chú trọng trong các chuỗi cung ứng, việc phát triển nguồn điện tái tạo gắn với hạ tầng công nghiệp, đáp ứng nhu cầu điện sạch ngày càng lớn của nền kinh tế và khu vực sản xuất.



Ông Trần Quốc Thanh - Phó tổng giám đốc KN Holdings - đại diện Tập đoàn trao biểu trưng ủng hộ 500 triệu đồng đến Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đắk Lắk

Việc khởi công Nhà máy Điện mặt trời nổi KN Srêpốk 3 là một trong chuỗi các sự kiện nổi bật của KN Holdings nhân dịp kỷ niệm 48 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn (22.11.1978 – 22.11.2026). Tại lễ khởi công, KN Holdings đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Đắk Lắk, góp phần chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương.