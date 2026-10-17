KN Holdings là Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026

Giải thưởng được xét trên các tiêu chí sàng lọc và đánh giá chặt chẽ theo 66 chỉ số của các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị - tài chính và tuân thủ

Tích hợp ESG vào chiến lược đầu tư đa ngành

Hòa cùng xu hướng phát triển toàn cầu, Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng đến mục tiêu Net Zero 2050. Trong bối cảnh ESG ngày càng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư, khả năng tiếp cận nguồn vốn và năng lực cạnh tranh, việc tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị trở thành yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp. Với các lĩnh vực đầu tư dài hạn như bất động sản, năng lượng và hạ tầng công nghiệp, KN Holdings từng bước đưa ESG vào chiến lược phát triển và hoạt động kinh doanh. Việc Tập đoàn được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chuyển hóa định hướng phát triển bền vững thành hành động cụ thể, dựa trên thông tin minh bạch và các bằng chứng thực tiễn có khả năng kiểm chứng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc KN Holdings đại diện Tập đoàn nhận giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG Việt Nam 2026

Tại KN Holdings, sau gần 50 năm hình thành và phát triển, hiện tại, định hướng này được đặt trong tổng thể chiến lược kinh doanh hệ sinh thái đầu tư đa ngành, gồm 5 lĩnh vực chính: bất động sản, dịch vụ, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp và logistics. Các lĩnh vực này đều có tính liên kết và bổ trợ lẫn nhau, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của thị trường. Thông qua việc từng bước tích hợp yếu tố môi trường (Environmental - E), xã hội (Social - S) và quản trị (Governance - G) vào chiến lược đầu tư, hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành và tạo dựng giá trị dài hạn, KN Holdings đã và đang kiến tạo một hệ sinh thái đa ngành - nơi mỗi dự án, mỗi lĩnh vực và mỗi hoạt động đều hướng đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước.

Với lĩnh vực năng lượng tái tạo, từ năm 2018, tập đoàn đã triển khai các dự án điện mặt trời tại Khánh Hòa. Ba nhà máy KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh hiện vận hành với tổng công suất 200 MWp, cung cấp hàng trăm triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Trong thời gian tới, KN Holdings tiếp tục phát triển danh mục điện mặt trời nổi với tổng công suất 2.630 MWp nằm trong quy hoạch điện quốc gia, trong đó nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang triển khai xây dựng, góp phần đáp ứng nhu cầu điện sạch ngày càng lớn của nền kinh tế và khu vực sản xuất.

Nhà máy điện KN Vạn Ninh, một trong 3 nhà máy điện KN Holdings đầu tư và phát triển tại Khánh Hòa

Ở lĩnh vực khu công nghiệp, KN Holdings phát triển KN Industrial City (KNIC) theo mô hình thành phố công nghiệp thế hệ mới: xanh - thông minh - sinh thái, chú trọng hạ tầng hiện đại, năng lượng sạch và tiện ích phục vụ doanh nghiệp, chuyên gia, người lao động.

Phối cảnh khu nhà ở chuyên gia tại KNIC Nam Long Thành

Hai dự án KNIC Nam Long Thành và KNIC Đông Long Thành tại Đồng Nai có tổng quy mô khoảng 2.000 ha trong giai đoạn 1, định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, sản xuất tiên tiến và chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng lớn. Định hướng phát triển xanh tại lĩnh vực này cũng được ghi nhận khi KN Holdings và KNIC nhiều năm liên tiếp được vinh danh tại chương trình "Vì tương lai xanh" với các giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp có chiến lược chuyển đổi xanh tiêu biểu", "Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiềm năng" hay các giải thưởng uy tín khác về ESG. Đây là những dấu mốc chiến lược phát triển hạ tầng công nghiệp gắn với chuyển đổi xanh của KN Holdings.

Trong lĩnh vực bất động sản và dịch vụ, KN Holdings chú trọng quy hoạch đồng bộ, chất lượng công trình, tiện ích và khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn thông qua việc phát triển các dự án kết nối không gian sống, nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí. CaraWorld Cam Ranh là một trong những dự án tiêu biểu cho định hướng phát triển điểm đến quy mô lớn, tích hợp nhiều loại hình sản phẩm và dịch vụ, góp phần khai thác tiềm năng du lịch và gia tăng giá trị cho khu vực.

Dự án CaraWorld (Cam Ranh - Khánh Hòa) được định vị là đại đô thị biển tích hợp không gian lưu trú, du lịch, giải trí và khai thác thương mại trong cùng một điểm đến

Trong khi đó, logistics đóng vai trò tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, hỗ trợ lĩnh vực khu công nghiệp, nâng cao hiệu quả vận hành và tạo sự liên kết giữa các lĩnh vực trong hệ sinh thái đầu tư.

Trách nhiệm xã hội song hành cùng hiệu quả kinh doanh

Với KN Holdings, phát triển bền vững không chỉ được thể hiện qua hoạt động kinh doanh, mà còn qua trách nhiệm với xã hội và cộng đồng - sứ mệnh và triết lý phát triển bền vững mà Tập đoàn theo đuổi từ những ngày đầu. Tính tới hiện nay, KN Holdings đã đóng góp hơn 3.000 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội, tập trung vào y tế, giáo dục, môi trường, đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Anh hùng Lao động Lê Nữ Thùy Dương, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc KN Holdings trao 55 tỉ đồng ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đồng Nai

Trong giai đoạn tới, Tập đoàn định hướng phát triển chiều sâu ở các lĩnh vực trụ cột, nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy các giải pháp xanh và tăng cường tính liên kết trong hệ sinh thái. Bởi với KN Holdings, ESG không chỉ là tiêu chí đánh giá, mà chính là chiến lược cụ thể hóa trong các quyết định đầu tư, phương thức quản trị và những giá trị thiết thực tạo ra cho đối tác, người lao động, cộng đồng và nền kinh tế Việt Nam.