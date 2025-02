KN Holdings và những thành tựu tiên phong trên hành trình gần 50 năm phát triển

Không chỉ tiên phong trong nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng, KN Holdings còn ghi dấu ấn đậm nét bằng những dự án mang tầm vóc chiến lược, góp phần thay đổi diện mạo của nhiều địa phương. Hành trình phát triển của tập đoàn là một câu chuyện về khát vọng, sự đổi mới không ngừng và cam kết kiến tạo giá trị bền vững.

Đa lĩnh vực, vững một tầm nhìn

Ngay sau ngày đất nước thống nhất, nhà sáng lập Tập đoàn KN Holdings là một trong những người tiên phong tham gia xây dựng doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và bột màu. Đến thời kỳ đổi mới, tập đoàn bước vào ngành may mặc xuất khẩu và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực này, tạo hàng nghìn việc làm và đóng góp quan trọng vào nền kinh tế lúc bấy giờ.

Trên hành trình phát triển, KN Holdings cũng là doanh nghiệp tiên phong đưa dịch vụ golf về Việt Nam với sự ra đời của sân golf Long Thành - sân golf do người Việt đầu tư và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2005. Thành công của sân golf Long Thành đã mở đường cho sự phát triển của nhiều sân golf danh tiếng khác của Tập đoàn như sân Long Thành - Viêng Chăn (Lào) và KN Golf Links - sân golf ven biển đẳng cấp thế giới, nằm trong top 100 sân golf tốt nhất toàn cầu. KN Golf Links đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như "Sân golf mới tốt nhất châu Á 2018" do Golf Digest Australia bình chọn, "Sân golf mới tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương 2018" do Asian Golf Awards trao tặng. Trong năm 2019, KN Golf Links tiếp tục nhận giải "Sân golf tốt nhất Việt Nam" do Asian Golf Awards bình chọn và "Top 10 sân golf hàng đầu Việt Nam". Với hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá, các sân golf của KN Holdings đã không chỉ góp phần nâng tầm bộ môn golf tại Việt Nam mà còn trở thành điểm đến hàng đầu của các golfer trong và ngoài nước.

KN Golf Links Cam Ranh theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong những năm gần đây, KN Holdings tập trung đầu tư vào các lĩnh vực được khuyến khích như năng lượng tái tạo, khu công nghiệp xanh, nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tập đoàn đã đầu tư và đưa vào vận hành nhiều nhà máy điện mặt trời quy mô lớn như KN Cam Lâm, Cam Lâm VN và KN Vạn Ninh với tổng công suất 200MWP. Những dự án này không chỉ giúp giảm thiểu lượng khí thải carbon mà còn đóng góp vào lưới điện quốc gia, thúc đẩy xu hướng phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam.

Về hạ tầng khu công nghiệp, KN Holdings đang phát triển các khu công nghiệp theo mô hình thế hệ mới, có đầy đủ tiện ích cho chuyên gia và người lao động, kết hợp các tiêu chuẩn xanh, ứng dụng công nghệ quản lý hiện đại, có quy mô lớn để hình thành những dự án động lực phát triển của vùng, hình thành cụm liên kết ngành, từ đó có điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp vệ tinh, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng phát triển.

Cùng với đó, bất động sản cũng là một lĩnh vực mũi nhọn quan trọng giúp KN Holdings khẳng định vị thế trên thị trường khi tập đoàn này là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đầu tư lĩnh vực bất động sản từ năm 1996.

"Ông lớn" kín tiếng trên thị trường bất động sản

Không chỉ tự mình phát triển, KN Holdings còn tạo dấu ấn qua những mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn quốc tế hàng đầu. Một trong những đối tác lâu năm và thành công nhất của tập đoàn là CapitaLand - thương hiệu bất động sản danh tiếng đến từ Singapore. Sự hợp tác giữa KN Holdings và CapitaLand kéo dài hơn 18 năm, mang lại những giá trị vượt bậc. Những dự án tiêu biểu từ sự hợp tác này có thể kể đến như The Vista An Phú, Vista Verde và Feliz En Vista. Với tổng mức đầu tư hàng trăm triệu USD, các dự án này không chỉ góp phần nâng tầm chất lượng nhà ở tại Việt Nam mà còn khẳng định vị thế của KN Holdings trên bản đồ bất động sản cao cấp.

Đô thị trái tim CaraWorld, "Một điểm đến trọn thế giới"

Đặc biệt, trong năm 2024, Công ty TNHH KN Cam Ranh - đơn vị thành viên thuộc KN Holdings tiếp tục gây tiếng vang lớn với dự án Đô thị trái tim CaraWorld liền kề sân bay Quốc tế Cam Ranh. Với quy mô gần 800ha, CaraWorld không đơn thuần là một đô thị biển mà còn được kỳ vọng trở thành nơi đáp ứng mọi nhu cầu về an cư - du lịch - giải trí tầm cỡ quốc tế, thổi bùng sức sống mới cho khu vực này.



Đại diện CĐT CaraWorld đón nhận vinh danh Top 10 dự án nổi bật, hấp dẫn nhất thị trường bất động sản năm 2024

Trước đó, trong khuôn khổ 'Diễn đàn Bất động sản năm 2025', dự án CaraWorld được vinh danh Top 10 dự án nổi bật, hấp dẫn nhất thị trường bất động sản năm 2024. Khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Cam Ranh tọa lạc bên trong CaraWorld cũng từng đón nhận giải thưởng "Dự án thiết kế kiến trúc cảnh quan thương mại tốt nhất" và "Thiết kế Nội thất khu nghỉ dưỡng đẹp nhất" do Asia Property Awards trao tặng.

Có thể thấy, gần 50 năm kiên trì với chiến lược bền vững, KN Holdings đã khẳng định vị thế tập đoàn đa ngành hàng đầu với tiềm lực tài chính vững mạnh, uy tín và hiệu quả. Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược đầu tư bài bản, KN Holdings không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm mang đến giá trị cho khách hàng, nhà đầu tư, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng, từ đó góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng của đất nước.