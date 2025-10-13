Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

KOI Resort & Residence Đà Nẵng: Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng

Nhã Uyên
Nhã Uyên
13/10/2025 09:21 GMT+7

KOI Resort & Residence Đà Nẵng tọa lạc giữa cảnh quan hùng vĩ,một bên là danh thắng Ngũ Hành Sơn (di tích quốc gia đặc biệt), một bên là biển non nước TP.Đà Nẵng.

Sở hữu 420 phòng nghỉ, căn hộ và villa sang trọng, 3 nhà hàng và quầy bar, KOI Resort & Residence Đà Nẵng trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách tìm kiếm những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp tổ chức hội nghị lý tưởng tại miền Trung.

Thiết kế các tòa nhà của KOI Resort & Residence Đà Nẵng lấy cảm hứng Ngũ Hành Sơn uy nghi. Các dãy phòng Ocean Grand Suite bố trí kiểu bậc thang, tựa con thuyền đang căng buồm vươn mình ra biển cả, tạo nên kiến trúc độc đáo.

KOI Resort & Residence Đà Nẵng: Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng- Ảnh 1.

Kiến trúc hiện đại, sang trọng của khu nghỉ dưỡng 5 sao được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ

Các nhà hàng và quầy bar mang lại trải nghiệm ẩm thực giao thoa Á Âu, với những món ăn đậm đà, được các đầu bếp tài ba dày công chuẩn bị với nguyên liệu tươi ngon trong ngày.

KOI còn chú trọng mang lại trải nghiệm bất tận cho du khách với các hoạt động giải trí mọi lứa tuổi như chèo thuyền kayak, chèo SUP trên biển và sông KOI; mô tô nước; kids club; spa; yoga...

KOI Resort & Residence Đà Nẵng: Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng- Ảnh 2.

KOI Resort & Residence Đà Nẵng độc đáo trong hệ thống resort tại Đà Nẵng với dòng sông KOI chạy dài theo 2 dãy villa, đến tận hồ bơi vô cực, tạo không gian thư giãn độc bản và hòa mình với thiên nhiên.

Đặc biệt, Villa Sapphire sở hữu hồ bơi riêng với tầm nhìn trực diện biển non nước được nhiều du khách yêu thích lựa chọn

Điểm đến du lịch MICE

KOI Resort & Residence Đà Nẵng nổi bật trên thị trường với hệ thống phòng hội nghị lớn và đa dạng, phù hợp mọi không gian tiệc cưới, hội nghị, hội thảo như đại sảnh Grand Ballroom có diện tích 1.000 m2, sức chứa lên đến 1.100 khách; 4 phòng họp từ 30 đến 500 khách; tất cả đều được trang bị công nghệ âm thanh ánh sáng tiên tiến.

Từ phòng nghỉ và hội nghị sang trọng, hiện đại đến ẩm thực, giải trí phong phú cùng dịch vụ tận tâm, KOI Resort & Residence Đà Nẵng là lựa chọn hàng đầu cho du khách trong và ngoài nước.

KOI Resort & Residence Đà Nẵng: Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng- Ảnh 3.

Teambuilding Winmart tại bãi biển KOI Resort & Residence Đà Nẵng

KOI Resort & Residence Đà Nẵng

Địa chỉ: 11 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng

Điện thoại: (+84 236) 3556 999

Email: sales@koiresortdanang.com

Website: www.koiresortdanang.com


Khám phá thêm chủ đề

KOI Resort & Residence Đà Nẵng nghỉ dưỡng sang trọng trải nghiệm cảnh quan hùng vĩ danh thắng Ngũ Hành Sơn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận