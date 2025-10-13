KOI Resort & Residence Đà Nẵng: Trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng

Sở hữu 420 phòng nghỉ, căn hộ và villa sang trọng, 3 nhà hàng và quầy bar, KOI Resort & Residence Đà Nẵng trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách tìm kiếm những trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp tổ chức hội nghị lý tưởng tại miền Trung.

Thiết kế các tòa nhà của KOI Resort & Residence Đà Nẵng lấy cảm hứng Ngũ Hành Sơn uy nghi. Các dãy phòng Ocean Grand Suite bố trí kiểu bậc thang, tựa con thuyền đang căng buồm vươn mình ra biển cả, tạo nên kiến trúc độc đáo.

Kiến trúc hiện đại, sang trọng của khu nghỉ dưỡng 5 sao được bao bọc bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ

Các nhà hàng và quầy bar mang lại trải nghiệm ẩm thực giao thoa Á Âu, với những món ăn đậm đà, được các đầu bếp tài ba dày công chuẩn bị với nguyên liệu tươi ngon trong ngày.

KOI còn chú trọng mang lại trải nghiệm bất tận cho du khách với các hoạt động giải trí mọi lứa tuổi như chèo thuyền kayak, chèo SUP trên biển và sông KOI; mô tô nước; kids club; spa; yoga...

KOI Resort & Residence Đà Nẵng độc đáo trong hệ thống resort tại Đà Nẵng với dòng sông KOI chạy dài theo 2 dãy villa, đến tận hồ bơi vô cực, tạo không gian thư giãn độc bản và hòa mình với thiên nhiên.

Đặc biệt, Villa Sapphire sở hữu hồ bơi riêng với tầm nhìn trực diện biển non nước được nhiều du khách yêu thích lựa chọn

Điểm đến du lịch MICE

KOI Resort & Residence Đà Nẵng nổi bật trên thị trường với hệ thống phòng hội nghị lớn và đa dạng, phù hợp mọi không gian tiệc cưới, hội nghị, hội thảo như đại sảnh Grand Ballroom có diện tích 1.000 m2, sức chứa lên đến 1.100 khách; 4 phòng họp từ 30 đến 500 khách; tất cả đều được trang bị công nghệ âm thanh ánh sáng tiên tiến.

Từ phòng nghỉ và hội nghị sang trọng, hiện đại đến ẩm thực, giải trí phong phú cùng dịch vụ tận tâm, KOI Resort & Residence Đà Nẵng là lựa chọn hàng đầu cho du khách trong và ngoài nước.

Teambuilding Winmart tại bãi biển KOI Resort & Residence Đà Nẵng

KOI Resort & Residence Đà Nẵng Địa chỉ: 11 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng Điện thoại: (+84 236) 3556 999 Email: sales@koiresortdanang.com Website: www.koiresortdanang.com



