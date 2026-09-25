KOL Thanh Mèo đạt 7.5 IELTS tại IELTS CITY

Thanh Mèo đạt 7.5 IELTS Overall và 9.0 Reading tại IELTS CITY

Học IELTS sau 10 năm gián đoạn tiếng Anh, bước ngoặt của Thanh Mèo đến từ phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm tại IELTS CITY. Giáo viên đóng vai trò là người cố vấn, dẫn dắt học viên rèn luyện phản xạ ngôn ngữ qua thảo luận, tranh luận thực tế; kiên quyết nói không với học mánh khóe mà gắn từ vựng, ngữ pháp vào ngữ cảnh cụ thể để hình thành tư duy tiếng Anh trực tiếp.

Lộ trình chinh phục 7.5 IELTS của Thanh Mèo:

Giai đoạn 1: Củng cố, xây dựng kiến thức nền tảng để chạm mốc 6.5 Overall.

Giai đoạn 2: Tập trung rèn luyện tư duy học thuật chuyên sâu, bứt phá lên 7.5 Overall chỉ sau 6 tháng.

Thành tích 7.5 IELTS khẳng định tinh thần bền bỉ của Thanh Mèo, truyền cảm hứng và lan tỏa động lực học tập mạnh mẽ đến cộng đồng, chứng minh chất lượng đào tạo vượt trội của IELTS CITY.

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IELTS CITY chuyên đào tạo các khóa học IELTS chuyên sâu và cá nhân hóa cho người mất gốc, học sinh, sinh viên, người đi làm bận rộn.

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