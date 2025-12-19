KOL Việt tiết lộ điều thú vị, giúp không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân

Nhà không chỉ là nơi che chở, mà còn là phong cách sống và dấu ấn cá nhân của gia chủ. Điều này được thể hiện rõ qua trào lưu "house-tour" - chia sẻ không gian sống trên mạng xã hội. Nơi một ngôi nhà phải "kể" được câu chuyện của gia chủ. Dù là không gian cho trẻ nhỏ, góc làm việc sáng tạo hay chốn bình yên cho cặp đôi, điểm chung làm nên câu chuyện của họ chính là dòng sơn nội thất cao cấp Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản.
Nhà là chốn bình yên của cặp đôi hiện đại - Nơi bắt đầu và kết thúc mỗi ngày
Trái ngược với nhịp sống sôi động bên ngoài, tổ ấm của cặp đôi Phương Nga và Bình An lại là "chốn bình yên" đúng nghĩa để tái tạo năng lượng. Thay vì chạy theo xu hướng, cả hai tìm kiếm một gam màu trường tồn với thời gian, đặc biệt là tông "trắng kem ấm áp" mà Phương Nga yêu thích. Nam diễn viên chia sẻ: "Không theo trend sẽ không bị nhanh chán, phối đồ nội thất vào cũng dễ đẹp, mà sang". Chính sự đồng điệu này đã dẫn đến quyết định cuối cùng: màu Jotun 0486 Early Rain với bề mặt siêu mờ tinh tế của Majestic Đẹp Nguyên Bản.
Nhà là không gian sáng tạo đầy cảm hứng - Nơi mang dấu ấn nghệ thuật
Với beauty blogger Trinh Phạm, việc "trang điểm" cho không gian làm việc cũng quan trọng không kém việc chăm chút cho bản thân, bởi đây chính là nơi nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo mỗi ngày. Hiểu rõ vai trò của màu sắc trong việc tạo cảm xúc, cô cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. Dù ban đầu đã định chọn một màu khác, nhưng khi đến showroom và trực tiếp cảm nhận được sự hài hòa của Jotun 1001 Egg White với nội thất gỗ trong nhà, Trinh Phạm đã quyết định chọn tông màu này cho ngôi nhà của mình.
Gam màu này vừa mềm mại, tươi sáng, rất hiệu quả với khu vực có giếng trời, giúp không gian trông rộng và thoáng đãng hơn. Đặc biệt, với yêu cầu quay chụp thường xuyên, bề mặt sơn là yếu tố được cô đặt lên hàng đầu. "Bản thân mình không thích những bề mặt sơn bóng, mình thích bề mặt mờ thôi để tạo cảm giác sang hơn và cũng không bị chói khi mình quay chụp. Vì thế mình đã chọn sơn siêu mờ không phản quang Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản", nữ blogger giải thích.
Nhà là dự án nhỏ đầy yêu thương - Nơi ươm mầm kỷ niệm và nuôi dưỡng hạnh phúc
Câu chuyện về tổ ấm của Salim lại được viết nên từ góc nhìn của một người mẹ. Khi lên kế hoạch xây nhà, cô định hướng phòng của bé Pam không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nơi lưu giữ tiếng cười, kỷ niệm và cả những "dấu vết thời gian" trong hành trình lớn lên của con. Với cô, phòng của bé Pam không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nơi lưu giữ tiếng cười, kỷ niệm và những "dấu vết thời gian" trong hành trình lớn lên của con. Mỗi chi tiết trong căn phòng ấy, từ màu sơn đến cách bài trí - đều là lời gửi gắm mong con được lớn lên trong tự do và ngập tràn yêu thương.
Salim chia sẻ: "Phòng của Pam mình để sơn trắng cho con thoải mái bày biện đồ chơi. Nhưng ưu điểm lớn nhất là dễ lau chùi, có hôm Cún về nghịch lên tường lau một chút là sạch, mà sau một năm màu vẫn bền mới". Nhờ giải pháp từ Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản, những vết bẩn hay nét vẽ nguệch ngoạc không còn là nỗi lo, trả lại cho Pam một không gian tuổi thơ đúng nghĩa để tự do sáng tạo.
Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản: Chất liệu làm nên sự khác biệt, tôn vinh dấu ấn cá nhân
Chính câu chuyện đầy cảm xúc của Salim, cũng như chốn bình yên của Phương Nga - Bình An hay góc làm việc sáng tạo của Trinh Phạm, cho thấy không gian sống lý tưởng không đến từ sự hào nhoáng, mà từ sự thấu hiểu chính bản thân mình. Chính vì vậy, Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản được tạo ra không chỉ như một lớp sơn phủ trang trí thông thường, mà đã trở thành chất liệu nền tảng để mỗi gia chủ tự do kiến tạo không gian, biến mỗi bức tường thành một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh trọn vẹn dấu ấn cá nhân của họ.
Jotun là một trong những tập đoàn sản xuất sơn hàng đầu thế giới, thành lập tại Na Uy với sứ mệnh ban đầu là bảo vệ những con tàu trước khắc nghiệt của biển khơi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, thương hiệu đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 39 nhà máy tại 23 thị trường, 67 công ty trên 47 thị trường và văn phòng đại diện ở hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Jotun cung cấp 4 dòng sơn bao gồm sơn công nghiệp, sơn hàng hải, sơn tĩnh điện và sơn trang trí, mang đến giải pháp tổng thể về sơn cho hàng triệu kiến trúc và ngôi nhà trên toàn thế giới.
Vào Việt Nam từ những năm 1993, Jotun đã trở thành một trong những thương hiệu sơn hàng đầu tại thị trường với sứ mệnh bảo vệ cho các công trình và làm đẹp cho hàng triệu ngôi nhà của gia đình Việt.
