KOL Việt tiết lộ điều thú vị, giúp không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân

Nhà không chỉ là nơi che chở, mà còn là phong cách sống và dấu ấn cá nhân của gia chủ. Điều này được thể hiện rõ qua trào lưu "house-tour" - chia sẻ không gian sống trên mạng xã hội. Nơi một ngôi nhà phải "kể" được câu chuyện của gia chủ. Dù là không gian cho trẻ nhỏ, góc làm việc sáng tạo hay chốn bình yên cho cặp đôi, điểm chung làm nên câu chuyện của họ chính là dòng sơn nội thất cao cấp Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản.

Sơn Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản, giúp kiến tạo những không gian đậm dấu ấn cá nhân

Nhà là chốn bình yên của cặp đôi hiện đại - Nơi bắt đầu và kết thúc mỗi ngày

Trái ngược với nhịp sống sôi động bên ngoài, tổ ấm của cặp đôi Phương Nga và Bình An lại là "chốn bình yên" đúng nghĩa để tái tạo năng lượng. Thay vì chạy theo xu hướng, cả hai tìm kiếm một gam màu trường tồn với thời gian, đặc biệt là tông "trắng kem ấm áp" mà Phương Nga yêu thích. Nam diễn viên chia sẻ: "Không theo trend sẽ không bị nhanh chán, phối đồ nội thất vào cũng dễ đẹp, mà sang". Chính sự đồng điệu này đã dẫn đến quyết định cuối cùng: màu Jotun 0486 Early Rain với bề mặt siêu mờ tinh tế của Majestic Đẹp Nguyên Bản.

Nhà là chốn bình yên, nơi chữa lành tâm trí sau một ngày dài

Nhà là không gian sáng tạo đầy cảm hứng - Nơi mang dấu ấn nghệ thuật

Với beauty blogger Trinh Phạm, việc "trang điểm" cho không gian làm việc cũng quan trọng không kém việc chăm chút cho bản thân, bởi đây chính là nơi nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo mỗi ngày. Hiểu rõ vai trò của màu sắc trong việc tạo cảm xúc, cô cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn. Dù ban đầu đã định chọn một màu khác, nhưng khi đến showroom và trực tiếp cảm nhận được sự hài hòa của Jotun 1001 Egg White với nội thất gỗ trong nhà, Trinh Phạm đã quyết định chọn tông màu này cho ngôi nhà của mình.

Màu sơn không chỉ để trang trí, mà còn là cách Trinh Phạm biến không gian sống thành nơi khơi nguồn sáng tạo

Gam màu này vừa mềm mại, tươi sáng, rất hiệu quả với khu vực có giếng trời, giúp không gian trông rộng và thoáng đãng hơn. Đặc biệt, với yêu cầu quay chụp thường xuyên, bề mặt sơn là yếu tố được cô đặt lên hàng đầu. "Bản thân mình không thích những bề mặt sơn bóng, mình thích bề mặt mờ thôi để tạo cảm giác sang hơn và cũng không bị chói khi mình quay chụp. Vì thế mình đã chọn sơn siêu mờ không phản quang Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản", nữ blogger giải thích.

“Make-up” cho không gian làm việc, để ngôi nhà thành nơi khơi nguồn sự sáng tạo

Nhà là dự án nhỏ đầy yêu thương - Nơi ươm mầm kỷ niệm và nuôi dưỡng hạnh phúc

Câu chuyện về tổ ấm của Salim lại được viết nên từ góc nhìn của một người mẹ. Khi lên kế hoạch xây nhà, cô định hướng phòng của bé Pam không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nơi lưu giữ tiếng cười, kỷ niệm và cả những "dấu vết thời gian" trong hành trình lớn lên của con. Với cô, phòng của bé Pam không chỉ là nơi để ngủ, mà còn là nơi lưu giữ tiếng cười, kỷ niệm và những "dấu vết thời gian" trong hành trình lớn lên của con. Mỗi chi tiết trong căn phòng ấy, từ màu sơn đến cách bài trí - đều là lời gửi gắm mong con được lớn lên trong tự do và ngập tràn yêu thương.

Một không gian được kiến tạo để bé Pam có thể tự do sáng tạo và lớn lên trong sự an tâm của mẹ

Salim chia sẻ: "Phòng của Pam mình để sơn trắng cho con thoải mái bày biện đồ chơi. Nhưng ưu điểm lớn nhất là dễ lau chùi, có hôm Cún về nghịch lên tường lau một chút là sạch, mà sau một năm màu vẫn bền mới". Nhờ giải pháp từ Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản, những vết bẩn hay nét vẽ nguệch ngoạc không còn là nỗi lo, trả lại cho Pam một không gian tuổi thơ đúng nghĩa để tự do sáng tạo.

Sơn Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản với tính năng dễ lau chùi, là lựa chọn hoàn hảo cho không gian trẻ thơ

Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản: Chất liệu làm nên sự khác biệt, tôn vinh dấu ấn cá nhân

Chính câu chuyện đầy cảm xúc của Salim, cũng như chốn bình yên của Phương Nga - Bình An hay góc làm việc sáng tạo của Trinh Phạm, cho thấy không gian sống lý tưởng không đến từ sự hào nhoáng, mà từ sự thấu hiểu chính bản thân mình. Chính vì vậy, Jotun Majestic Đẹp Nguyên Bản được tạo ra không chỉ như một lớp sơn phủ trang trí thông thường, mà đã trở thành chất liệu nền tảng để mỗi gia chủ tự do kiến tạo không gian, biến mỗi bức tường thành một tác phẩm nghệ thuật tôn vinh trọn vẹn dấu ấn cá nhân của họ.