Kolia - Bước tiến AI Việt trong chăm sóc sức khỏe chủ động

Công ty Cổ phần công nghệ OSP AI, thành viên của hệ sinh thái OSP Group, đã chính thức giới thiệu Kolia - nền tảng chăm sóc sức khỏe số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 24/7. Định vị với thông điệp "Đồng hành sống khỏe cùng người bệnh mạn tính", Kolia hứa hẹn biến công nghệ trở thành một người bạn đồng hành gần gũi trong nếp sống sinh hoạt thường nhật của người Việt.

Lễ ra mắt Kolia - trợ lý AI quản lý huyết áp

Giải quyết "nỗi đau" từ thói quen thụ động

Theo các báo cáo từ Tổ chức Y tế thế giới, tăng huyết áp đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển. Được ví như một "kẻ giết người thầm lặng", căn bệnh này thường diễn biến âm thầm nhưng lại là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm tính mạng như đột quỵ, bệnh mạch vành, suy tim hay tổn thương thận mạn tính. Đáng báo động, có khoảng 44% người mắc bệnh trên thế giới hoàn toàn không biết mình đang mang bệnh trong người. Tại Việt Nam, kết quả điều tra chỉ ra một thực trạng đáng suy ngẫm khi tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên đã chạm mức 26,2%. Trong đó, nhóm tuổi từ 50 đến 69 tuổi, chính là thế hệ cha mẹ của chúng ta - đang chịu tổn thương nặng nề với tỷ lệ mắc bệnh lên tới 51,9%.

Thực tế cho thấy, việc phải đo chỉ số, ghi chép sổ tay và nhớ lịch uống thuốc mỗi ngày là một áp lực lớn với người bệnh. Rất nhiều người cao tuổi có tâm lý ngại làm phiền con cái, âm thầm chịu đựng những bất thường của cơ thể. Ở góc độ y tế, mô hình chăm sóc hiện nay vẫn chủ yếu tập trung điều trị tại cơ sở y tế, thiếu hụt các công cụ theo dõi liên tục ngoài không gian bệnh viện.

Dấu ấn trí tuệ Việt trong y tế dự phòng

Để gỡ rối rào cản này, OSP AI đã dành 18 tháng nghiên cứu và phát triển trợ lý AI Kolia. Là một sản phẩm công nghệ hoàn toàn do người Việt làm chủ, Kolia thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc thể trạng và thói quen bản địa. Định hướng phát triển chuyên môn của ứng dụng được dẫn dắt bởi PGS-TS-BS Đỗ Văn Chiến cùng đội ngũ bác sĩ tim mạch, trực tiếp tham gia huấn luyện AI qua hơn 150.000 kịch bản chăm sóc sức khỏe thực tế.

Thay vì bắt người lớn tuổi thao tác phức tạp, Kolia ứng dụng công nghệ nhận diện hình ảnh (OCR) để tự động số hóa dữ liệu từ ảnh chụp màn hình máy đo huyết áp hoặc đơn thuốc. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp dược điển MIMS để cảnh báo tương tác thuốc và phát hiện nguy hiểm khi người bệnh tự ý dừng đột ngột các loại thuốc quan trọng. Đằng sau những tính năng đơn giản ấy là kiến trúc AI đa tác nhân (Multi-Agent System), giúp phân luồng và xử lý dữ liệu phức tạp để đưa ra những nhắc nhở cá nhân hóa về dinh dưỡng, vận động và lịch tái khám.

Trợ lý AI quản lý huyết áp Kolia

Công nghệ Việt còn thể hiện thế mạnh ở khả năng bảo vệ người dùng nội địa. Mọi dữ liệu sức khỏe của Kolia được mã hóa theo tiêu chuẩn y tế tiên tiến (AES-256), lưu trữ trên hạ tầng Sunteco Cloud tại Việt Nam và tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Sợi dây kết nối tình thân

Điểm sáng mang đậm giá trị nhân văn của Kolia là tính năng kết nối gia đình, hướng tới mục tiêu "Nối trọn vòng tay chăm sóc". Ứng dụng cho phép người thân theo dõi từ xa các chỉ số sức khỏe của cha mẹ. Trong tình huống khẩn cấp khi chỉ số vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ gửi cảnh báo tức thời đa kênh (qua Zalo, Push notification, SMS) kèm theo định vị GPS, giúp con cái kịp thời ứng cứu trong "giờ vàng".

Dù sở hữu công nghệ tân tiến, nhà phát triển luôn giữ góc nhìn thực tế về vai trò của công nghệ y khoa. Ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc OSP Group khẳng định: "Chúng tôi không xây dựng Kolia để thay bác sĩ. Kolia được tạo ra để đồng hành cùng người dùng trong những việc rất đời thường: nhớ đo huyết áp, uống thuốc đúng hướng dẫn, theo dõi thay đổi của cơ thể và kết nối với người thân". Ứng dụng được định vị là công cụ hỗ trợ cá nhân, không cung cấp chẩn đoán hay thay thế chuyên môn của bác sĩ.

Ông Lê Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Tập đoàn Công nghệ OSP phát biểu tại sự kiện

Nhằm thúc đẩy thói quen theo dõi sức khỏe chủ động trong cộng đồng, nhân dịp ra mắt, OSP Group đang triển khai chương trình đặc quyền tặng gói trải nghiệm Kolia Care 6 tháng cho người dùng đăng ký sớm. Với nỗ lực mang trí tuệ nhân tạo phục vụ cuộc sống thường nhật, Kolia đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa công nghệ Việt giải quyết những bài toán thiết thực nhất của người Việt.