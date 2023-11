Kon Tum: Bắt giam người phụ nữ giật xé biên bản xử phạt, dùng chân đạp CSGT

Ngày 9.11, Công an H.Đăk Hà cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đồng Thị Hồng (38 tuổi, ở TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà) về tội chống người thi hành công vụ.

Đồng Thị Hồng bị khởi tố về hành vi chống người thi hành công vụ CÔNG AN H.ĐĂK HÀ

Theo cơ quan điều tra, ngày 18.9, ông Lê Trần Anh Tú (37 tuổi, ở TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum - bạn bà Hồng) bị lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm tại TT.Đăk Hà.

Thấy bạn bị lập biên bản, Đồng Thị Hồng đã giật, xé biên bản xử phạt vi của lực lượng CSGT. Không chỉ vậy, bà Hồng còn có những lời nói thô tục, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, dùng chân đạp cán bộ CSGT, dùng tay hất rơi điện thoại của cán bộ thực hiện nhiệm vụ...

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Đăk Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đồng Thị Hồng về tội chống người thi hành công vụ.