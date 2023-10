Kon Tum: 'Bốc đầu' xe máy rồi khoe trên Tik Tok, 2 người bị xử phạt

Trước đó, Công an TP.Kon Tum tiếp nhận 2 đoạn video do người dân cung cấp, tố giác hành vi gây mất trật tự, an toàn giao thông của một số thanh niên điều khiển xe máy chạy một bánh trên đường phố thuộc địa phận TP.Kon Tum.

Sau đó, lãnh đạo Công an TP.Kon Tum đã chỉ đạo Đội CSGT phối hợp công an các xã, phường xác minh làm rõ thông tin theo đoạn video người dân cung cấp.

N.T.T bốc đầu xe máy trên đường phố ẢNH CẮT TỪ CLIP

Qua rà soát, tra cứu thông tin, xe máy trong video mang BS 82B2 - 067.97 do N.T.T (17 tuổi, ở P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) đứng tên sở hữu. Đội CSGT Công an TP.Kon Tum đã mời N.T.T đến trụ sở Công an P.Quyết Thắng để làm rõ.



Làm việc với công an, T. khai nhận vụ việc trong video nói trên diễn ra vào ngày 27.8. Khi đó, T. điều khiển xe máy BS 82B2 - 067.97 lưu thông trên đường Trần Phú (TP.Kon Tum), chạy bằng một bánh và được người bạn đi cùng quay phim lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội Tik Tok.



Sau khi xác định chính xác sự việc, Công an TP.Kon Tum ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nêu trên của T. số tiền hơn 4 triệu đồng.

Tương tự, A.K (18 tuổi, ở làng Kon Ktu, xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum) cũng điều khiển xe máy BS 82B - 086.50 bốc đầu, chạy một bánh trên Tỉnh lộ 671 (thuộc địa phận TP.Kon Tum) rồi quay clip đăng lên Tik Tok.

Sau khi tiếp nhận video, cơ quan công an đã mời A.K đến làm việc. Tại cơ quan công an, A.K đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an TP.Kon Tum cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,4 triệu đồng đối với A.K.

A.K bị cơ quan công an xử phạt 5,4 triệu đồng về hành vi bốc đầu xe máy ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, Công an TP.Kon Tum còn đang tiến hành đấu tranh, xác định một trường hợp khác về hành vi bốc đầu xe máy, chạy một bánh rồi quay clip đăng tải lên Tik Tok.