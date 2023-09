Kon Tum: Cháu bé 9 tháng tuổi tử vong tại cơ sở giữ trẻ

Ngày 2.9, Công an H.Đăk Hà cho biết đã có kết quả giám định pháp y vụ việc cháu T.H.K. (9 tháng tuổi, ở P.Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) tử vong tại cơ sở giữ trẻ tư thục của bà Đinh Phương Loan (41 tuổi, ở TT.Đăk Hà, H.Đăk Hà).

Cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan TRANG ANH

Theo kết quả giám định pháp y, các bộ phận như: tay, chân, đầu... của cháu K. đều không phát hiện thương tích. Tuy nhiên, trong khí quản có dị vật màu vàng nhạt lẫn dịch màu trắng. Bên cạnh đó, trong dạ dày có thức ăn màu vàng nhạt. Nguyên nhân tử vong của cháu K. được xác định là ngạt do dị vật đường hô hấp.

Theo anh T.Q.C. (37 tuổi, cha cháu K.), ngày 10.8, gia đình đưa cháu K. đến cơ sở giữ trẻ tư thục của bà Đinh Phương Loan.

Do cháu K. còn nhỏ và chưa quen với môi trường mới nên gia đình anh C. có nguyện vọng đưa con gái đầu gửi cùng cháu K. Tuy nhiên, bà Loan chỉ nhận giữ cháu K. và từ chối nhận con gái đầu của anh C.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, gia đình anh C. nhận được thông báo về việc con trai nhập viện cấp cứu và không qua khỏi.

"Trước khi đưa đi gửi trẻ, con trai tôi vẫn ăn uống bình thường và không có một bệnh lý nào cả. Hôm xảy ra sự việc đau lòng cũng là buổi đầu tiên cháu được gửi tại cơ sở giữ trẻ này", anh C. nói.

Ông Nguyễn Khắc Sỹ, Chủ tịch UBND TT.Đăk Hà, cho biết đã nắm được sự việc cháu T.H.K tử vong tại cơ sở giữ trẻ và đã báo cáo lên cấp trên. Cũng theo ông Sỹ, cơ sở giữ trẻ của bà Đinh Phương Loan đã được cấp phép hoạt động và đầy đủ thủ tục pháp lý.