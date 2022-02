Kon Tum: Chi sai hàng trăm triệu đồng vì nghiệm thu sai với thực tế thi công

Ngày 14.2, Thanh tra tỉnh Kon Tum cho biết vừa phát hiện việc chi sai hàng trăm triệu tại các xã Đăk Hà và xã Ngọc Lây (H.Tu Mơ Rông, Kon Tum).

Theo đó, trong năm 2021, trên toàn H.Tu Mơ Rông có 111 công trình với tổng dự toán được duyệt là 120,35 tỉ đồng (trong đó chi phí khác là trên 23 tỉ đồng, chi phí xây lắp và thiết bị là trên 97 tỉ đồng). Các chủ đầu tư đã nghiệm thu giá trị xây lắp và thiết bị là trên 97,2 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua thanh tra đã phát hiện giá trị xây lắp và thiết bị chỉ có 96,4 tỉ đồng, chênh lệch trên 800 triệu đồng.

Nguyên nhân chênh lệch số tiền trên là do chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán còn sai so với khối lượng thực tế thi công; chưa rà soát, cắt giảm phần dự toán tính thừa, tính trùng khối lượng so với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công; tiền thuế giá trị gia tăng phần chi phí nhân công đối với các công trình chưa thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước…





Trong đó UBND xã Đăk Hà sai phạm với số tiền trên 546 triệu đồng. UBND xã Ngọc Lây sai phạm 259 triệu đồng.

Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về chủ tịch, kế toán UBND xã Đăk Hà và chủ tịch, kế toán UBND xã Ngọc Lây.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị UBND H.Tu Mơ Rông chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm; thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm trong công tác đầu tư, xây dựng cơ bản và nguồn kinh phí được giao, nộp về ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền trên.