Bộ Công an khám xét phòng làm việc của Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận

Lúc 8 giờ sáng nay (11.2), 2 chiếc xe biển số xanh 80A của Bộ Công an đã đến trụ sở Sở Tài chính Bình Thuận. Tại đây, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an tiến hành công quyết định khám xét nơi làm việc của bị can Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận, người vừa bị Cơ quan CSĐT của Bộ công an khởi tố bị can và bắt tạm giam vào chiều tối 10.2.

Sau khoảng 45 phút, một chiếc xe của Cơ quan Bộ Công an chạy ra khỏi Sở Tài chính Bình Thuận. Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của bị can Ngô Hiếu Toàn trên đường Phạm Hùng, P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết).

Cũng vào sáng nay, các tổ công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đồng loạt tiến hành khám xét nhà riêng của các bị can: Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT, hiện là Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin của Sở TN-MT Bình Thuận; Lương Văn Hải, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Tại thời điểm sau 9 giờ sáng nay 11.2, việc khám xét nhà riêng của các bị can vẫn đang được Cơ quan CSĐT của Bộ công an tiến hành theo quy định của pháp luật.





Sai phạm do giao đất giá rẻ cho doanh nghiệp

Như đã đưa tin, chiều tối qua 10.2, với sự chỉ huy trực tiếp của thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở TN-MT Bình Thuận (trước đó bị kỷ luật cách chức phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận) và Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận.

Các bị can bị khởi tố theo điều 219 của bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can trên có liên quan đến việc giao 3 lô đất (92.000,9 m2) không qua đấu giá cho Công ty CP Tân Việt Phát để triển khai dự án Khu dịch vụ thương mại và dân cư Tân Việt Phát 2, ở P.Phú Hài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 71 tỉ đồng.

Hiện Bộ Công an vẫn đang tiến hành các thủ tục tố tụng vụ án trên tại Bình Thuận.