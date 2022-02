Hàng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận bị bắt vì sai phạm đất đai

Ngày 10.2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại các dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng 4 bị can khác, gồm: Lương Văn Hải, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, cựu Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, cựu Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận và Ngô Hiếu Toàn, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Cả 5 bị can trên đều bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, điều 219, bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (khung hình phạt tù từ 10 - 20 năm).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, từ tháng 5.2021 đã nhận được tin tố giác tội phạm về sai phạm tại các dự án đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Quá trình xác minh đã xác định hành vi vi phạm pháp luật của các bị can liên quan đến dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 thuộc địa bàn P.Phú Hài, TP.Phan Thiết.

Giao đất cửa ngõ Mũi Né giá rẻ

Trước đó ngày 14.1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã về Bình Thuận, phối hợp các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Bình Thuận đến vị trí dự án Tân Việt Phát 2 để xác minh thực địa. Đây là thủ tục củng cố hồ sơ nhằm đảm bảo sự chặt chẽ về thủ tục pháp lý, quy trình trước khi khởi tố vụ án tại dự án này.

Theo hồ sơ của PV Thanh Niên, dự án Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát (trụ sở ở Bình Thuận) làm chủ đầu tư, có vị trí ven đường Võ Nguyên Giáp, thuộc P.Phú Hài, TP.Phan Thiết. Toàn bộ dự án gồm 3 lô đất (lô số 18, 19 và 20) với tổng diện tích khoảng 92.600 m2. Đây là khu vực cửa ngõ vào khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Ngày 7.1.2008, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn cho chủ trương đấu giá 3 lô đất số 18, 19 và 20. Ngày 4.7.2013, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung quỹ đất đấu giá với 3 lô đất này. Trong đó, lô số 18 diện tích khoảng 23.298 m2 đất kinh doanh dịch vụ, thời hạn 50 năm; lô số 19 diện tích khoảng 33.609 m2 và lô số 20 diện tích 35.693 m2 đều là đất ở đô thị lâu dài. Ngày 4.10.2013, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định phê duyệt giá khởi điểm khoảng 111 tỉ đồng (1,2 triệu đồng/m2).

Cũng theo hồ sơ, từ ngày 25.10.2013 - 26.11.2015, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận phối hợp Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Bình Thuận) tổ chức 6 lần đấu giá 3 lô đất này, nhưng không có tổ chức hay cá nhân nào tham gia đấu giá (?).

Từ tháng 11.2015 - 7.2016, giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận liên tục có biến động nên ngày 26.7.2016, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã có quyết định điều chỉnh giá đất ở khu vực có 3 lô đất số 18, 19 và 20 lên 1,6 triệu đồng/m2. Đến ngày 16.1.2017, Công ty CP Tân Việt Phát có văn bản gửi Sở TN-MT và UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị tỉnh giao 3 lô đất này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.





Và kể từ thời điểm này, thủ tục giao đất cho Công ty CP Tân Việt Phát diễn ra khá “suôn sẻ” và nhanh chóng. Cụ thể, hơn nửa tháng sau, ngày 3.2.2017, Sở TN-MT có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị giao 3 lô đất số 18, 19 và 20 cho Công ty CP Tân Việt Phát không qua đấu giá quyền sử dụng đất, mà chỉ tính theo giá khởi điểm khoảng 111 tỉ đồng/3 lô (khoảng 92.600 m2).

Nhận được đề nghị trên của Sở TN-MT, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận có công văn đề nghị Sở TN-MT phải “lấy ý kiến Sở Tài chính”. Sau khi nhận được yêu cầu, ngày 20.2.2017, Sở Tài chính Bình Thuận có văn bản trả lời Sở TN-MT thống nhất giao 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát không cần đấu giá và với giá khởi điểm là 1,2 triệu đồng/m2.

Hai ngày sau, tức ngày 22.2.2017, Sở TN-MT có công văn tiếp tục đề nghị giao 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát với giá khởi điểm như trên (1,2 triệu đồng/m2). Ngay ngày hôm sau, tức 23.2.2017, UBND tỉnh Bình Thuận có công văn 571 gửi Sở TN-MT, Trung tâm phát triển quỹ đất đồng ý chủ trương giao 3 lô đất trên cho Công ty CP Tân Việt Phát với giá khởi điểm của 5 năm trước (năm 2013), tức 1,2 triệu đồng/m2, tổng số tiền của cả 3 lô đất này khoảng 111 tỉ đồng.

Trong công văn 571, UBND tỉnh Bình Thuận lý giải việc giao đất không qua đấu giá cho Công ty CP Tân Việt Phát như sau: “Công ty Tân Việt Phát là nhà đầu tư duy nhất đăng ký đấu giá 3 lô đất nêu trên. Giá đất thực hiện giao 3 lô đất này theo quyết định số 2423 ngày 4.10.2013 của UBND tỉnh là 1,2 triệu đồng/m2”.

Gây thiệt hại ngân sách nhà nước hàng chục tỉ đồng

Khoảng 10 ngày sau khi UBND tỉnh Bình Thuận cho chủ trương, ngày 3.3.2017 Sở TN-MT có tờ trình UBND tỉnh giao 3 lô đất này cho Công ty CP Tân Việt Phát. Chỉ 4 ngày sau, tức ngày 7.3.2017, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định (số 610) về việc thu hồi và giao đất, cho thuê đất cho Công ty CP Tân Việt Phát. Trong quyết định ghi rõ: “Cho Công ty Tân Việt Phát thuê lô đất số 18 (23.298,6 m2 đất thương mại dịch vụ); thời hạn thuê 50 năm, trả tiền một lần. Giao 2 lô đất số 19 và 20 (diện tích 69.302,3 m2, đất ở kết hợp thương mại dịch vụ) sử dụng lâu dài, giao đất có thu tiền sử dụng đất”.

Tiếp đó, ngày 14.4.2017 Cục Thuế tỉnh Bình Thuận có thông báo nộp tiền sử dụng đất với 2 lô 19 và 20 (tổng diện tích 69.302 m2), số tiền phải nộp khoảng 111 tỉ đồng. Đến ngày 16.5.2017, Công ty CP Tân Việt Phát nộp số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận, thì ngày 13.6.2017 Sở TN-MT Bình Thuận cấp 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Sau đó, Công ty CP Tân Việt Phát đã làm thủ tục xin thực hiện Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Hiện dự án này đã hoàn thành và chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ký hợp đồng với một đơn vị thẩm định giá độc lập, để tiến hành định giá tài sản là 3 lô đất mà UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho Công ty CP Tân Việt Phát.

Theo đó, giá trị quyền sử dụng đất của lô số 18, 19 và 20 (khoảng 92.600 m2) tại thời điểm giao, cho thuê đất (ngày 7.3.2017) là hơn 182 tỉ đồng, tức giá trị hơn 1,9 triệu đồng/m2. Cơ quan CSĐT cho rằng, sự chênh lệch này đã gây thất thoát ngân sách của nhà nước số tiền hơn 71 tỉ đồng.